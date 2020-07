annonse

Tidligere oberst Arne Pran er død, 84 år gammel. Han var brigadesjef i Nord-Norge og tok det formelle ansvaret da 16 soldater døde i Vassdalen-ulykken i 1986.

Pran døde mandag, melder Forsvarets Forum.

– Det er med sorg jeg har mottatt meldingen om Arne Prans bortgang. Pran vil bli husket lenge i Forsvaret for sin ansvarsfølelse og for sin håndtering av Vassdalen-ulykken, uttaler forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

Pran ble landskjent etter at han tok på seg ansvaret for Vassdalulykken, hvor 16 soldater mistet livet.

– Jeg har lært meg å leve med ulykken. Men den første tiden føltes veldig ensom. Det som reddet meg psykisk var at soldatene i brigaden slo ring om meg. Jeg fikk også muligheten til å sørge sammen med de pårørende. Uten dette tror jeg min reaksjon på ulykken hadde blitt mye kraftigere, sa Arne Pran til Forsvarets Forum i 2011.

Pran deltok selv i redningsarbeidet etter ulykken, og bar døende og døde mennesker vekk fra ulykkesområdet. På kvelden står han foran et samlet norsk pressekorps.

– Det hadde oppstått fullstendig kaos. Da jeg kom opp på podiet og hørte skrikene fra 150 journalister salen var det ikke tvil om hva som måtte gjøres.

– Brigaden i Nord-Norge har bare en sjef, det er meg. Og dette er mitt ansvar, sier Pran til pressekorpset.

Pran skulle egentlig bli murer, men fikk kraftige allergiske reaksjoner av sementen. Nærmest tilfeldig søkte han befalsskolen, og ble deretter så og si kommandert inn på Krigsskolen.

Mens han studerte på Krigsskolen jobbet han som bryggesjauer på fritiden.

– Det var faktisk ganske lærerikt. Jeg fikk mye erfaring med å ta vare på folk. Vi lærte alt fra hvordan løfte riktig til hva det var greit å stjele. En gang ble det annonsert en todagersjobb med å losse bananer. En gammel kar foran meg i køen snudde seg, spyttet på gulvet og sa «fast arbeid da, gitt» før han gikk, ler Pran.

I to år var han sjef for Brigaden i Nord-Norge. En periode som ble sterkt preget av Vassdalsulykken. Likevel har han også mange gode minner fra perioden. Men han innrømmer at tiden etterpå var tøff.

– Når du ikke opplever antydning til støtte ovenfra så har du lov å være skuffet. Jeg tok en veldig belastning, men så ikke snurten av ledelsen. Da blir man litt småforbanna. Det går mot alle lederskapsprinsipper, sier han.

Pran sluttet i Forsvaret etter at Vassdalen var ferdig etterforsket. Han gikk inn i ny stilling som personalsjef i Kredittkassen. Første oppgave var å sparke 325 ansatte.

Han ga klare føringer for hvordan det skulle skje. Han fikk med seg en stab som kunne hjelpe de som var rammet – med alt fra jobbsøking til økonomisk rådgivning. I løpet av tre måneder hadde de skaffet jobb til samtlige personer.

– Jeg måtte personlig følge to kvinner hjem, for de fryktet juling når de fortalte at de hadde mistet jobben. Det var en brutal påminnelse om at det handler om mennesker og ikke tall, sier Pran.

Oberst Arne Pran ble utnevnt til ridder av første klasse av St. Olavs Orden i 2016.