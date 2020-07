annonse

Xi Jinping er ansvarlig for overlagt drap på over en halv million mennesker. Hvis vi skal berge verdensfreden, må Xi sendes til de evige rismarker.

Overlagt drap

Kinas leder Xi Jinping er den øverste ansvarlige for overlagt drap på over en halv million mennesker i Europa og Nord-Amerika. Og da har pandemien så vidt startet i Sør-Amerika, Afrika og Sør-Asia, så det kan minst forventes en dobling av dødstallet.

Lite tyder på at Kina med vilje slapp coronaviruset løs i Wuhan. Men da utbruddet var et faktum, valgte regimet i Beijing – med Xis samtykke – å masseeksportere viruset til New York, Paris og Moskva, samtidig som Beijing og Shanghai ble avstengt.

Mens pandemien herjet i Europa og Nord-Amerika, utnyttet Kina situasjonen til å annektere Paracel- og Spratly-øyene i Sør-Kina-havet, fortsette forfølgelsen av uighurmuslimene i Øst-Turkestan, hamstre europeiske og nordamerikanske bedrifter på billigsalg og ikke minst begå statskupp i Hongkong.

Først sendte Kina coronaviruset på oss. Deretter truet de oss med medisinstans for å nevne Wuhan, og gjorde narr av våre åpne samfunns kamp mot pandemien mens sykehusene fyltes opp av mennesker som led.

Hvordan våger disse kortvokste risplukkerne å gjøre dette mot et vesten som har gitt dem alt: teknologi, vitenskap og ikke minst sivilisasjon? Så sent som i 1980-årene hadde de ikke engang traktor – åkrene ble pløyd for hånd. Norske griser hadde bedre materiell levestandard enn den jevne kineser.

1939 om igjen

Det som i dag utspiller seg foran oss, har klare historiske paralleller: Kina er vår tids Nazi-Tyskland, og 2020 er 1939 om igjen.

I 1938 inngikk Tyskland München-avtalen, hvor Hitler lovet å avstå fra videre geografisk ekspansjon. Avtalen var fremforhandlet av Storbritannias statsminister Neville Chamberlain, og ble hyllet over hele Europa – nå var Hitler endelig fornøyd, mente de. Men allerede i 1939 brøt Hitler avtalen, og andre verdenskrig brøt ut.

I 1984 inngikk Kina og Storbritannia den sino-britiske felleserklæringen, hvor Kina lovet at Hongkong skulle ha selvstyre fra 1997 til 2047. Men allerede i 2003 forsøkte Kina å ta politisk kontroll over Hongkong. I år lykkes de til slutt, 27 år før tiden.

Andre verdenskrig ble muliggjort fordi ingen våget å motsi Hitler, en totalitær figur som forlangte full underkastelse. I 1944 forsøkte grev Claus von Stauffenberg og hans menn å blåse Hitler opp i luften med dynamitt. Hendelsen kjennes som 20. juli-attentatet.

Dessverre overlevde Hitler eksplosjonen. Hans altdominerende personlighet gjorde omgivelsene til viljeløse nikkedukker, og hans død kunne dermed ha avsluttet falsk-konsensus-effekten og åpnet opp for mer pragmatiske krefter i Tysklands stridsmakt. På samme vis er Xi Jinping, som heller ikke godtar avvik, et hinder for de moderate.

Xi må straffes

Vi kan takke marine- og senere statsminister Sir Winston Churchill, som istedenfor uendelig ettergivenhet gikk til krig mot Tyskland. Det ble seks blodige år, men alternativet – å la Hitler vokse seg sterkere ved å overta hele Øst- og Sentral-Europa – ville ha blitt verre.

Xi vil neppe frivillig godta å stilles for en domstol i USA eller EU. Kina viser heller ingen tegn på å ville utbetale erstatning til millioner av mennesker som har mistet sine kjære, fått nedsatt helse eller opplevd økonomisk ruin i pandemien.

Straffen bør være avmålt og passende, samtidig som den setter et stadig mer kjepphøyt og truende Kina på plass:

Xi Jinping bør sprenges i filler ved hjelp av mikrodrone med sprengladning i, for eksempel på Den himmelske freds plass. Vesten har teknologien og kapasiteten til å gjennomføre dette, noe som vi så med USAs vellykkede likvidering av Iran-general Qasem Soleimani.

Lebensraum for Han-folket

Uighurer, tibetanere og andre lever i dag under åket av Han-folket: et fysisk uanselig, intellektuelt middelmådig og i særklasse uhygienisk bondefolk som i kraft av sin tallrikhet har opphøyd seg til herrerase og som herunder lever og prokreerer sin minusvariasjon på bekostning av okkuperte nasjoner.

Dagens Kina er en etnostat hvis fremste mål er stadig geografisk ekspansjon for å gi det voksende Han-folket naturressurser og lebensraum: dette er kongstanken til Hitler-reinkarnatet Xi Jinping og hans etnonasjonalistiske imperialisme.

Den som tror at Kina vil være tilfreds med Taiwan, tar feil. Kina er også ute etter Mongolia, russisk Sibir – og intet mindre enn hele Sør-Kina-havet. Så sent som i år antydet Kinas ambassadør til Mongolia at landet «lengter tilbake» til kinesisk styre. Og flørtete hint er bare innledningen – senere utarter det til voldtekt og tvangsekteskap.

Kinas geografiske ekspansjon vil både skje gjennom militær invasjon og ved å legge politisk og økonomisk press på land for å åpne opp for kinesisk innvandring og oppkjøp.

Resultatet blir et gigantisk Kina som kontrollerer diasporaer, herunder alt fra velgere til store konserner, i land som Canada, Russland og kanskje Norge samt ikke minst i Afrika og Latin-Amerika. Det er Xis tusenårsplan: at verden blir kinesisk. Han-kinesisk.

Kinesisk konføderasjon

Utover avstraffelse av storforbryteren Xi Jinping er våpenmakt ikke veien å gå, herunder de usanselige lidelsene som varm krig vil påføre Kinas befolkning og menige soldater. Vi bør heller satse på politiske og økonomiske tiltak, herunder handelsboikott.

Boikott betyr ikke at du skal slutte å spise dine ramyon nudler eller finsjekke hvor viften på Elkjøp kommer fra. Kina bryr seg lite om hundrelappene våre. Motstandskampen mot Nazi-Kina må skje på et høyere plan, nemlig:

1.) Politisk ved å begrense samkvemmet med Kina, herunder trekke seg ut av foretak som Belt and Road Initiative og Chinese Development Bank og avslutte utstedelsen av turist-, studie- og arbeidsvisum.

2.) Økonomisk ved å innføre toll, forbud eller begrensninger på innførsel av kinesiske varer, nekte kinesere å kjøpe eiendom og bedrifter og hive Kina ut av det internasjonale systemet for betaling i US dollars.

3.) Sist, men ikke minst bør vi støtte demokrati- og frihetsbevegelser i Tibet, Øst-Turkestan og Hongkong med sikte på et fremtidig kinesisk statsforbund hvor hver etnisitet og kultur har utstrakt selvstyre innenfor rammene av Den kinesiske konføderasjon.

Kina er vår tids Nazi-Tyskland. Europa har mange Chamberlainer – i dag heter de Merkel, Macron og Erna. Men hvor er vår Churchill?