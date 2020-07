annonse

11.52: En 49 år gammel kvinne omkom i en MC-ulykke i forbindelse med kjøreopplæring i Hunndalen på Gjøvik fredag formiddag.

Ulykken skjedde i forbindelse med opplæring og såkalt kjøregårdsøvelse med tung motorsykkel, ifølge NTB

Kvinnen ble erklært død på stedet.

#Hunndalen, kl 1010, MC-ulykke i forbindelse med opplæring/kjøregårdsøvelse, tung MC, elev, kvinne 49 år, erklært død på stedet. Politiet er på stedet, foretar tekniske undersøkelser, avhører vitner. Arbeidstilsyn og ulykkesanalysegruppe er på stedet. — Politiet i Innlandet (@politiinnlandet) July 10, 2020

10.40: En nå pensjonert professor ved Universitetet i Bergen er tiltalt for grovt bedrageri etter at han skal ha levert inn falske reiseregninger for over 150.000 kroner.

Bedrageriet pågikk i perioden juni 2016 til desember 2018, skriver Khrono.

Professoren bestilte dyre hotellopphold på jobbreiser, leverte bestillingen som dokumentasjon, men kort tid etterpå kansellerte han bestillingen. Deretter bodde han på rimeligere hotell, eller droppet reisen i sin helhet.