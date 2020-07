annonse

Vil ha borgerlønn, maksimumsinntekt, kooperativer og arbeidereide bedrifter.

Musiker Marte Wulff skriver i Dagsavisen at hun møtte klimaminister Sveinung Rotevatn til debatt på Dagsnytt 18. Emnet var et opprop om en radikal endring av vårt økonomiske system. Hun er en av de 75 forfattere, artister, skuespillere, professorer, prester og forskere som hadde signert oppropet. Det var flere kjente navn som blant annet Thomas Hylland Eriksen og organisasjoner som Attac Norge.

Oppropet krever at neste valg skal handle om en radikal kursendring, og at media og politikere skal tilrettelegge for en debatt om vekstparadigmet som råder i det nåværende økonomiske system. De krever at det gis plass til flere stemmer, politiske grupperinger og sivilsamfunnsorganisasjoner. Wulff skriver at flere kunstnere bør også engasjere seg. De er synlige, og er vant til å tenke og leve alternativt.

– Når det vi ber om er dialog og større åpenhet for nye ideer og tiltak som for eksempel borgerlønn, maksimumsinntekt, co-operativer og arbeidereide bedrifter, er det overraskende at Rotevatn gir uttrykk for at dersom vi ikke kan servere ham et ferdig utviklet, nytt system, må vi vennligst ikke kjede ham og forstyrre ham i det viktige arbeidet, skriver hun.

Norge er et demokratisk land sier Wulff, men likevel opplevde hun at Rotevatn ikke ville lytte. Han sa rett ut at slike ideer og diskusjoner hører hjemme i tenketanker og studiesirkler, ikke politikken. Klimakrisen må ha et politisk samarbeid, og det utgjør et demokratisk problem hvis politikken ikke har åpning for å diskutere sine egne rammer.

Musiker Marte Wulff mener kapitalisme kan aksepteres hvis profitten tilfaller fellesskapet. Men i dag er systemet sånn at profitten går til de rike, de som har mest fra før av.