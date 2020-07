annonse

Synes det er vanskelig å forstå Amundsen på noen annen måte enn at han mener at rasismen bør få friere spillerom.

Journalist i Dagsavisen Nils Henrik Smith mener det er alvorlig at en stortingsrepresentant og tidligere statsråd er fortørnet over at Dagsrevyen omtaler rasisme.

– Han synes det er så alvorlig at han vil «defunde» NRK, skriver han i Dagsavisen.

Debatten startet med at Frp-politiker Per-Willy Amundsen skrev på Facebook at han ville avvikle statskanalen.

– DEFUND NRK. Nok en gang forteller NRK om rasisme mot personer med mørk hud. Det har etter hvert blitt en daglig øvelse i Dagsrevyen. Ofte anekdoter og påstander som aldri ettergås.

Amndsen skriver videre at NRK har null journalistisk integritet og at de aldri fokuserer på rasisme mot hvite nordmenn.

– Daglig. Ran, vold, hat, seksisme og mobbing. Er det slik at personer med hvit hud må akseptere rasisme? Eller har NRK blitt en propagandakanal for den radikale venstresiden? Det er på tide å fjerne NRK fra statsbudsjettet, avslutter han.

Journalist i Dagsavisen Nils Henrik Smith synes det er vanskelig å forstå Amundsen på noen annen måte enn at han mener at rasismen bør få friere spillerom (med mindre det er rettet mot «etniske nordmenn»). Smith mener at Amundsens uttalelse er det mest hårreisende eksempelet på en tragisk trend.

Han skriver også at dette er en urovekkende utvikling. Debatten om rasisme har blitt forvridd, mener journaisten. Han skriver at for noen er ikke rasisme et problem, for dem er problemet at de som opplever rasisme står frem og forteller at rasisme eksisterer.

Å være hvit er en fordel og det er en ting vi må ta innover oss, mener han.

Smith erkjenner at han selv er hvit, og at han drar fordel av det, han blir ikke stoppet i tollen eller av politiet. Han drar til og med fordel av å være hvit nå han skriver om rasisme. Han får mer ros og mindre hets, enn om den hadde vært skrevet av en person med minoritetsbakgrunn.

Rasisme har med rasister å gjøre skriver Smith, og vil at vi skal snakke mer om rasisme. Men vi kan ikke gjøre det på rasistenes premisser.