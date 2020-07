annonse

Mye blir sagt om Donald Trump, og det er som regel et mediefilter som legger mening til det han sier før det når publikum i Norge.

Men det er en TV-kanal i USA som tar inn Donald Trump direkte og som ikke har en agenda til støtte for Demokratene og Joe Biden. På Fox News får Donald Trump snakke fritt og uten avbrytelser. Det er også derfor han foretrekker å snakke der, spesielt på programmene til Sean Hannity.

Fox News er ikke tilgjengelig på norske tv-skjermer siden kabelselskapene eksklusivt fører CNN. Resett velger derfor å gjøre Fox News sendinger tilgjengelig også for norske seere.

I dette intervjuet snakker Donald Trump blant annet om lov og orden, Joe Bidens presidentkampanje og mentale tilstand og coronaviruset. Det er 104 dager igjen til presidentvalget 3. november 2020.

