Gode nyheter for deg som bor eller ferierer på Østlandet.

– Det ser ut som bli en del opplett på Østlandet på foreløpige prognose. Særlig mot neste helg er det sannsynlig at det kan bli høye temperaturer her, sier statsmeteorolog Magnus Haukeland til NTB fredag ettermiddag.

Han legger til at man på Vestlandet kan vente mer skiftende vær, men at det også her er muligheter for sol. Også lenger nordover kan man vente seg høyere temperaturer, men noen tropevarme er det ikke snakk om.

– Trondheim kan få opp mot 20 grader fra tirsdag-onsdag, og langtidsvarslet viser opp mot 18 grader i Tromsø neste helg, sier Haukeland.