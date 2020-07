annonse

Jeg husker 1945, nazi-frigjøringen samt få dager senere den begeistrede 17.mai feiringen i Bergen, to uforglemmelige opplevelser i felleskap og sann patriotisme.

Jeg var bare 7 år, men husker det fremdeles. Kommunistene var patriotiske og ble inkludert, de hadde utmerket seg i motstandskampen mer enn noen annen gruppe. Men det poenget passet det Arbeiderpartiet dårlig senere å erkjenne.

Derfor ble okkupasjonshistorien flatterende for Ap, diktert ut fra deres «versjon». Og slik er etterslekten i to generasjoner blitt feilskolert til myten om blant annet de modige Oslo-gutta fra skauen, samt Ap-mannen «Kjakan» Sønsteby promotert til den store helten fremfor Svein Blindheim fra Hordaland. Dessverre, den politiske makten, ofte mot bedre vitende, propaganderer oss fremdeles til noen stakkerslige, uvitende velgere.

Statlig propaganda

Alt gjelder fortsatt politisk makt og maktmisbruk, nå i ly av et enormt, ja statsfinansiert propagandaapparat med NRK i spissen. Til det demokraturet vi nå er blitt. Idag er det globalismen i kombinasjon med sosialismen som promoteres. Hardt og ensidig styres dagens fake news fremstillinger – om Trump og mye annet.

Med overlegg motarbeides vår helt naturlige fedrelandskjærlighet, med hovedformålet: Å oppnå sosialistisk samfunnskontroll for slik å kunne fremme maktens diktatoriske hensikter. Det inkluderer fornedrelse av kristendommen, alle ismers irriterende motkraft.

For nazismen, kommunismen, sosialismen, islamismen, globalismen og fascismen – de støter alle opp mot disse gudfryktige, fordi deres iboende kraft ingenlunde tilhører ismene. For sann kristen tro og nestekjærlighet og et liv etter døden står i veien for ismenes streben etter jordisk makt, herfra til evighet.

Fedrelandspatriotismen går på noe upolitisk, tenk på det, en kjærlighet til landet, vår oppvekst, våre forfedre og oss selv, vår nedarvede kultur og respekt for slekters gang. Men det passer ikke globalistforførernes myte: Om en forherliget ny flerkulturell utopisk fredfull sekulær og samlet verden, selvsagt.

Totalt urealistisk. Hvordan kan vår statsminister være så blind og vår nasjonalstat samtidig så nedbrytende?

Men uansett hvilken naturstridig ideologi som måtte lanseres vil vi fedrelands forkjempere forbli nasjonale og forstyrrende. Vi er nemlig også høyst skeptiske til internasjonal overordnet elitekapitalisme Og, ikke å forglemme, FNs forkastelige menneskerettsideologi som så rått slukes av våre tankeløse politikere.

Global utopi

Det er opplagt: En globalt styrt verden er utopisk, en umulighet uten Kina, Russland og andre store patriotiske land som aldri vil la seg overnasjonalt dirigere. Dessuten er de nasjonalistiske, ikke globalistiske. Så hva vår upatriotiske statsminister tenker på annet enn en administrativ lukrativ jobb i det pretenderende FN er det plent umulig å forstå, selv med vår beste velvilje.

Hennes globalisme synes å være hennes politisk forfeilede karrierevalg, som hun uforklarlig har bundet seg til masten for. Men aller verst, slik som hun løser sitt mandat som statsminister- ødelegger hun Norge. Og hun støtter FN til tross for at det tydelig er nær håpløst korrupt.

Patrioter er tilnærmet isme-nøytrale og allment akseptable. Men se, likevel står vi i veien for makt-ismene. Problemet er: Vi lyder ingen av dem.

Norge og Grunnloven

Vi sloss for Norge, så enkelt er det. Derfor aksepterer vi ikke denne seneste globalismefarsotten som vår EU-frelste statsminister forfekter sammen med sosialistene. For vi fedrelandspatrioter tør stå opp mot all galskapen som rår, opp mot en regjering som rått misbruker statsmakten (vår alles makt) ved å tillate norsk kultur nedprioritert og landets fremtids-utsikter farlig underminert.

Dette i strid med våre grunnlovsfestede rettigheter om selvråderett etc. Mange mer kjente opinionsdannere enn meg står økende opp i den vestlige verden mot tidens sensurerende nå galopperende galskap:

I Frankrike går en rettssak nå mot den kjente politisk «ukorrekte» forfatteren Eric Zemmour, som i en tale i fjor høst meget sarkastisk omtalte vår tids såkalte «progressivitet».

Han harselerte over makten og samfunnsutviklingen blant annet slik:

Hvordan kan man i Frankrike og Vesten ikke bli henrykte over tidens progressivitet, de store fremskrittene i vår tid, samt over den sterke ytrings- og frihets-vinden som nå omfavner oss. Han beskrev Frankrike som menneskerettighetenes uforstandigste land, med verdens dummeste høyreside med et vakkert politisk korrekt språk, som kun taperne nekter å bruke.

Zemmours tale ble gjengitt på Document. Den var lang, en av de skarpeste oppsummeringer jeg har lest mht dages tafatte vestlige verden. Samt om den hvite manns sannsynlige kommende ublide skjebne. Som Christian Skaug anførte: «Hvorfor er det så viktig for maktapparatet i Frankrike å få dømt Zemmour? Ikke fordi de 10,000 euro i bot, den kan han godt stå i. Men for å skremme folk til å tro han bare fabulerer farlige tanker». Men det gjør franskmannen ikke, tvert imot. Jeg mener han tegner et realistisk billede av Europa som et tapt kontinent dersom vi ikke er parat til å stå opp for oss selv.

Om patrioten Trump ikke vinner president-valget og får stoppet den rasistiske over-liberale mobben og kriminaliteten der borte vil den negative samfunns utviklingen (der som her) bare akselereres. Og den vestlige verden slik vi har kjent den kan bli til en saga blott. For Afrika og Midt-østen oversvømmer lett Europa. Tro ikke på våre optimistiske politikere, dette er blitt blodig alvor. Vi kan godt trenge til et sterkt USAs redning, for tredje gang…Igjen ikke hør på uansvarlige politikerne, de løgn-forsvarer seg selv.