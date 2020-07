annonse

Mener man må ta høyde for eventuelle mørketall.

Nettavisen setter i en artikkelserie søkelys på denne økende ungdomskriminaliteten i Oslo. Tallenes tale er at innvandrerungdom er kraftig overrepresentert. I en av sakene har avisen funnet ut at innvandrerungdom er sterkt overrepresentert blant domfelte i Oslo under 18 år i 2019.

Nestleder Ervin Kohn i Antirasistisk Senter er kritisk til undersøkelsen.

– Fallgruven er hvis analysen av tallene er rasistisk. Hvis du trekker slutningen at minoritetsungdom har en større tilbøyelighet til kriminalitet på grunn av sin etnisitet, da går du i rasistfella, sier Kohn til Nettavisen.

Han mener at det er relevant å bruke informasjonen til å peke på årsaker, som sosioøkonomiske forhold og problemer med integrering.

Kohn mener ifølge Nettavisen at man også må ta høyde for eventuelle mørketall: Hvor mange norsk-etnisk ungdommer som ikke blir tiltalt for tilsvarende kriminalitet.