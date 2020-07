annonse

annonse

Høyrepolitiker og samfunnsdebattant Mahmoud Farahmand tar til motmæle mot rasismsehysteriet og forteller at han aldri har opplevd å bli utsatt for rasisme.

Farahmand kom til Norge for 32 år siden. Han kjenner seg ikke igjen i fortellingene om diskriminering og systematisk rasisme.

– Fortellingen om at Norge er et strukturelt rasistisk samfunn og hvor hvite bare i kraft av sin hvithet er privilegerte må utfordres og nyanseres. For mitt Norge ser ikke slik ut, og mine erfaringer med hvite bærer ikke preg av rasisme og diskriminering, skriver han i VG.

Les også: Mahmoud Farahmand om SAS-reklamen: Det er underholdende å se hvordan nordmenn unnskylder egen kultur

annonse

Farahmand har i det siste tenkt litt over sitt liv i Norge og om han har opplevd diskriminering eller rasisme. Han har som andre fått avslag på jobber og blitt stoppet av politiet.

– Som far til to barn som har norsk mor sliter jeg med å fortelle dem at deres mor og besteforeldre har en uforholdsmessig fordel her i livet kun i kraft deres hudfarge. En slik fortelling vil skape en avmakt hos dem. Både for dem selv, men også på vegene av deres iranske far. Denne håpløsheten har jeg ingen intensjon om overføre til mine barn, ei heller ønsker jeg å skape grobunn for livsvarig irritasjon og frustrasjon over noe de ikke kan kontrollere.

Les også: Mahmoud Farahmand: Kritikken mot WHO er for mild

Mahmoud Farahmand mener at tilværelsen blir ikke noe mer enn det vi ser etter og fokuserer på. Så sett mener han at det vil lønne seg å fokusere på de mulighetene dette samfunnet gir, og den likheten man forsøker å skape.

annonse

– Spørsmålet er om summen av utfordringene og fordelene skyldes våre hudfarge og etniske bakgrunn eller ei. For egen del er svaret nokså klart at det gjør det ikke.