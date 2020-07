annonse

Kulturminister Abid Raja (V) har fått oversendt Norges Fotballforbunds protokoll for gjenåpningen av breddefotballen og ber helsemyndighetene vurdere tiltakene.

– Jeg skrev i et brev til idretten at de måtte lage en protokoll for gjenåpningen. Den har jeg nå fått og bringer den over til helsemyndighetene. De gjør en vurdering av den protokollen og hva som er helsemessig mulig å få til, sier Raja til NTB.

Kulturminister møtte idrettspresident Berit Kjøll og fotballpresident Terje Svendsen til samtaler om oppstarten av breddeidretten fredag. Møtet kom i stand etter at store deler av fotball-Norge ble opprørt over at fotballspillere over 19 hverken kan trene eller spille kamper som normalt. Myndighetene fastholder enmeter-regelen og har fortsatt ikke satt noen dato for når trening og kamper med full kontakt kan starte opp igjen.

«Hvorfor kan du reise rundt og gjøre alt du vil, mens vi som vil spille fotball med våre kompiser lokalt ikke kan? Skammelig.»

– Jeg opplever god dialog med Kjøll og Svendsen. Det har vi hatt hele tiden og bygger videre på det i dag. Jeg er glad for å høre at idretten vil spille på lag og at idrettstoppene tar sitt samfunnsansvar, sier Raja etter møtet, som ikke vil legge noe politisk press på helsemyndighetene i denne saken, men be dem om å gjøre en ny vurdering.

Det er fotballpresident Terje Svendsen glad for.

– Vi har tatt ansvar og er berettet til å ta større ansvar, blant annet gjennom at vi har utarbeidet protokoller for en eventuell oppstart av breddeidretten og også utarbeide «e-læringsopplegg» for å sertifisere klubbene som skal starte opp. Vi er veldig glad for at kulturministeren vil ta tak i de protokollene som er oversendt, og sende de videre til helsemyndighetene for vurdering. Nå håper vi at vi får en tilbakemelding på protokollene, og at det kan bidra til at vi kan komme i gang tidligere, sier fotballpresident Terje Svendsen, som beskriver møtet som «godt og konstuktivt».

– Nå håper vi at vi får en tilbakemelding på protokollene, og at det kan bidra til at vi kan komme i gang tidligere.

Også idrettspresident Berit Kjøll er godt fornøyd etter møtet.

– Jeg har stor forståelse for frustrasjonen og utålmodigheten fra den delen av breddeidretten for voksne som ennå ikke har kommet i gang, men jeg opplever en kulturminister som jobber målrettet for idrettens beste og som står klar til å trykke på den grønne knappen for resten av breddeidretten så snart helsemyndighetene gir et klarsignal for dette, sier Kjøll i en pressemelding.