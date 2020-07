annonse

Sosialistisk Venstreparti stilte denne uken tre krav til ny, rød-grønn regjering. SV-sjef Audun Lysbakken vil blant annet gjeninnføre skatt på arv.

Det får Frp-leder Siv Jensen til å se rødt.

– Hva har staten med å rappe penger fra folk gjennom et arveoppgjør? Her går familier gjennom en sorgprosess og mister folk de er glad i. Det er ikke statens penger og eiendom, det er familien sitt, sier Jensen til VG.

Arveavgiften ble avviklet i 2014, etter å ha eksistert i 50 år. Dette var en viktig sak for FrP. Nå fryktet FrP-lederen konsekvensene om SV danner regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet neste år.

– Det er jo bare misunnelse. Lysbakken vil bare gå etter dem med mye penger. Jeg går ikke rundt og er lei meg for at noen har mer enn meg, det jeg er opptatt av er at de som har lite skal få mer.

– Men er det ikke rett og rimelig at om man arver masse penger, så må man også bidra mer til fellesskapet?

– Jo, men det gjør de jo. Selv om man ikke må betale arveavgift når man får pengene må jo dette skattes gjennom andre ordninger som utbytteskatt eller formueskatt.

SV vil i tillegg øke formueskatten med 11 milliarder kroner. Nestleder i SV, Kirsti Bergstø, svarer på vegne av partileder Lysbakken.

– Den blå regjeringa har sammen med Frp sørget for to rekorder, nemlig antallet milliardærer og antall unger som vokser opp i familier med lav inntekt. Siv Jensen er bekymret for de som har mest, SV foreslår politikk for fordeling som vanlige folk er tjent med, skriver Bergstø i en epost.

Bergstø mener arveavgiften vil være et nødvendig grep å ta for å få ned forskjellene i det norske folk.

Hverken Arbeiderpartiet eller Senterpartiet støtter SVs krav om å gjeninnføre arveavgift.

