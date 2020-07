annonse

At to politikere som Jonas Gahr Støre og Jan Bøhler kommer fra samme politiske parti virker ufattelig. At statsministerkandidat Støre ikke engang vil sende to setninger på tekst til VG for å kommentere Bøhlers avgang, sier alt om hvor distansert og fjern Aps leder er.

Man må bygge allianser. Dessverre, sier Bøhler i VG. Du kan si det er naivt å erkjenne det i en alder av 68 år. Men likevel, det er noe ærlig med fremtoningen til Bøhler som får meg til å like ham. Han erkjenner kanskje også, uten å ville videreformidle det til VG, at han har kjempet sitt politiske liv i feil parti.

Statsministerkandidat «Pinocchio» Støre

Det hadde vært folkelig om du ble med Bøhler på vandring i Groruddalen, Støre. Gjort som kollegaen: Pratet med folk. Det er ikke folkelig å gjøre salsadansende Pridestunt med Raymond Johansen. Dere forstår ikke Oslos tilstand, det gjør derimot mennesker som lever med problemene i nabolaget. Som Bøhler, vokst opp i Groruddalen. Det hadde kledd deg, Støre, om du sa et slags takk for innsatsen hans. I det minste.

Støre sikter nok på større fisk. Som Erna. Men synker og synker på meningsmålingene. Hvis båten lekker bør du finne hullet og reparere. Fokusere, ikke vingle, som Hamaskamerat Jonas «Pinocchio» Støre har for vane. En stor skade båten SS/Ap tok i baugen var nestlederdebatten. Men etter først å ha kastet deg i den skvulpende og meningsriktige livbåten, #ApToo, er Støre nå åpen for at Giske igjen kan ha en viktig rolle å spille i partiet. Det er nok sant som Bøhler sier: Man må bygge allianser i Arbeiderpartiet.

Men dette kan du, Støre. Diplomatisk sitte med en dry martini på luksuseiendommen, vente og se hva som skjer via høyt gasjerte rådgivere. Du burde sparke dem, men jeg er glad du ikke tar imot gode råd. Folk ser deg, vet du, Støre. Selv om du skjuler deg. Hadde du tatt deg en runde på kjøpesentrene og pubene i Groruddalen, gjerne sammen med Bøhler, så hadde du sett virkeligheten. Ikke hadde du behøvd å ta med deg propagandateamet ditt i VG heller; for det hadde blitt snappet opp om en som deg gikk utenfor komfortsonen. Og nei: Danse salsa på Youngstorget teller ikke! Det var bare vondt for øynene.

Bøhler er lei et manglende samhold i Ap

Bøhler gidder ikke mer av renkespillet. Han sier nei til en «enkel» millionlønn. Jobben på stortinget har han god erfaring med etter fire perioder, det hadde vært fire lette millioner å stikke i shortslommen. Ja, for slik er det indre bildet av ham. Shorts og smil i en imponerende veltrent kropp. Han har kanskje et slips i skapet, men jeg kan ikke erindre bilder av ham med en dry martini i skyggen av en gigantvilla.

Det er mye bra med intensjonene bak sosialdemokratiet. Sykehjelp til alle, gode pensjoner, gratis utdanning – med alle muligheter det innebærer for sosial utjevning, kulturtilbud – også de almene og folkelige, som bibliotekene og festivaler osv. Det er dette Bøhler har forsvart. Kanskje han ennå tror på det? Men hvordan skal en ny multikulturell virkelighet sette pris på, eller enda viktigere, bidra til at dette samfunnet forblir – for å si det med politikernes favorittord – bærekraftig i fremtiden?

Det er her Bøhler har pirket i Ap og Stortinget. Mange innvandrere som bor i Norge, særlig i Oslo, er ikke interessert i å være med på dugnaden Norge. De mener, som BLM, at de nå – i kraft av å være en «undertrykket» «minoritet» (sic.) fortjener å bare få noe de ikke har jobbet for. Og dessverre er frykten for disse pøblene så stor at mange i nabolaget forblir relativt eller helt stille om problemene Bøhler snakker om.

Norge er et mer kriminelt samfunn som følge av innvandring

Det utøves vold og gangstekriminalitet i mange nabolaget. Det som også er kalt «våre gater». Det er underkommunisert. Det skrikes om rasisme hvis det blir påpekt. Et annet moment, som nok er viktigere for Støre og Ap, er at rundt 80 % av innvandrede muslimer stemmer Ap. Det er mange stemmer å miste. Men det beviser også, dessverre – for å parafrasere Bøhler, at det ikke er nok indre selvjustis og opprør i muslimske subkulturer i Norge mot den usikre og voldelige hverdagen. De liker det kanskje ikke, men de godtar det i det stille. Slik sett er de helt like såkalt etniske nordmenn. Men de har ofte virkeligheten og trusler nærmer inngangsdøren, enn nordmenn flest har. Ikke minst Støre. Og muslimen Hadia Tajik.

Statsminister Tajik i 2025?

Det er en «gjeng» i sin beste alder i miljøet rundt Tajik og media (særlig VG) som kanskje ser frem til at et vinglete Ap, med et vaklende samspill med SP og SV, skal forsøke å regjere fra 2021. Støre trenger støtte fra Rødt eller MDG. Det er godt han er diplomat. Men Slagsvold Vedum driver kanskje et skuespill han òg? Hvordan skal Støre finne kompromisser mellom MDG og Sp?

En svak Støre betyr enda dårligere meningsmålinger. Scenen er klar for Tajik i 2025. Så lenge Støre abdiserer (får seg en saftig jobb i utlandet) i god tid før valget i 2025, lar det skinne igjennom at han trekker seg, vil han få en «verdig» avskjed av partiet. Ja, og av VG da.

Eller Erna 3.0?

Eller kupper Erna 3.0 dette i 2021? På nåde fra MDG? Både Erna og Lan er maktsyke. Om Sp ikke er villige til å selge Norge til Grünerløkkabøndene i MDG, vil Lan & Co., kanskje litt furtne, banke på døren til Erna? De samarbeider jo faktisk med Høyre på lokalt plan. Slik kan de kaste meloninnmaten i trynet på Siv, spørre hvilken frukt som er grønn på utsiden og blå på innsiden. Svaret er en fantasifrukt.

Sukk … Det har jo ingenting å si for deg og meg. Høyre er blåsosialister. Grensen for sosialdemokratiet er flyttet langt inn i FrP. Å stemme kan synes bortkastet. Jeg sier som Bøhler: Dessverre.

Det er det bred enighet om sosialdemokrati i Norge. Om Høyre eller Ap har statsministeren har ingenting å si. Men denne kulturen, som kan flotte seg med å gi støtte til stemmer som hater kulturen i Norge, vil gå under om politikere foretrekker skrivebord og dry martini fremfor å møte mennesker. Gjerne uten kamera og media på slep.

Stakkars Støre …

Stakkars millionærfjerne Støre: Han forstår ikke hvor mye han hadde vunnet på å alliere seg med de få folkelige politikerne i partiet sitt. Få litt gratis innsikt, ikke måtte lese det på «Størsk» via de høyt gasjerte og dårlige rådgiverne sine (Clinton?).

Eller er han mer redd for typer som Bøhler og Giske, som sier det de mener er sant, enn Tajik-er, som kan vente noen år, få seg barn og villa, samt en sosial supergjeng som blir godt kjent ved å stå med en drink og en pølse i foajéen i mellomtiden.

Mens de konspirerer, «samarbeider» og venter. Like før de tar skalpen hans. Mens hans ennå har hår på hodet.