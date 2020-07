annonse

Tyrkia har fjernet landemerket Hagia Sofias status som museum. Dermed banes veien for at den kan omgjøres til en moske igjen.

Tyrkias høyeste administrative domstol har annullert en bestemmelse fra 1934 som omgjorde landemerket Hagia Sofia i Istanbul til et museum, ifølge New York Times.

Hagia Sofia ble bygget som en katedral i det sjette århundre, og er et av de aller fremste eksemplene på bysantisk arkitektur. Hagia Sofia har lenge vært en kilde til konflikter mellom kristne, sekulære og muslimer.

I 80 år har Hagia Sofia vært et museum, og et symbol på at Tyrkia etter første verdenskrig ble omdannet til en sekulær stat av lansfaderen Mustafa Kemal Atatürk, som var Tyrkias president i årene 1923-38.

Vedtaket åpner for at gudshuset, som ble skrevet inn på UNESCOs verdensarvliste i 1985, kan tas i bruk som moské. Hva dette vil ha å si for tilgangen til en av Tyrkias mest populære turistattraksjoner er ukjent.

Diskusjonen om å tilbakeføre bygget til moské skaper splittelse mellom sekulære, kristne og islamske grupper i Tyrkia.

Motstandere av vedtaket frykter at president Erdogan skal bruke Hagia Sofia for å oppildne sin nasjonalistiske og religiøse base, og for å glorifisere det Ottomanske riket.

President Erdogan har siste ord i saken, og det forventes at han vil tillate bønn i gudshuset. Han har flere ganger tatt til orde for å omgjøre turistattraksjonen til moské.

Historiker og konservatorer bekymrer seg for slitasje på interiøret hvis det ikke lenger kan tas inngangspenger, noe som neppe blir aktuelt hvis bygningen gjøres om til en moské.

Hagia Sofia ble konvertert til en moské i 1453, da Mehmed II erobret byen som den gang het Konstantinopel. 3,7 millioner mennesker besøker bygningen hvert år.

