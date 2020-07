annonse

Nettavisen setter i en artikkelserie søkelys på denne økende ungdomskriminaliteten i Oslo. Tallenes tale er at innvandrerungdom er kraftig overrepresentert.

– Nedrig, alvorlig og uakseptabelt, sa politimester Beate Gangås om oslovolden i 2019. På en enkelt helg i oktober, ble 16 personer pågrepet for elleve uprovoserte voldshendelser.

Nyhetsleder Carina Alice Bredesen i Nettavisen skriver at en av journalistene i første omgang ikke var særlig lystne på oppdraget.

– Han var skeptisk fordi han visste han kom til å gi vann på mølla til de som mener «utlendinger» er roten til alt vondt i Norge. Han var redd for å henge ut en allerede sårbar gruppe av våre unge gutter og jenter til spott og hate-fest i kommentarfeltene. Og hva godt skulle komme ut av det, egentlig?

Tre hovedtrekk

Men tallene viser tre hovedtrekk ved de unge som utfører kriminalitet:

De fleste dømte lovbryterne er norske og født i Norge.

87 prosent har navn som indikerer en fremmedspråklig bakgrunn.

Et flertall av de domfelte bor på østkanten i Oslo.

Nettavisen har gått gjennom alle dommene fra 2019.

«Da Oslo politidistrikt oppsummerte året 2019, ble ungdomskriminalitet utpekt som årsaken til voldsøkningen i Oslo. Konfliktrådet meldte om dramatisk økning i antall ungdomsstraffer for fjoråret og regjeringen revurderer nå straff av ungdom.»

Nettavisens har gjennomgått av 58 saker med totalt 84 domfelte under 18 år. De aller fleste ungdommene er født i Norge, men 73 av de dømte har navn som tyder på en flerkulturell bakgrunn.

87 prosent av alle som ble dømt for ungdomskriminalitet i Oslo i fjor hadde flerkulturell bakgrunn.

Et stort flertall bor på Oslo øst, kun tre av de domfelte bodde på Oslo vest.

Sammensatte årsaker

Nestleder i Antirasistisk senter, Ervin Kohn, advarer mot å gå i «rasistfella» ved analysering av tallene fra Oslo tingrett.

– Jeg synes det er bra med statistikk, gjerne så detaljert som mulig, og det er viktig at debatter er faktabasert. Skal man gjøre noe med et problem, så er det viktig at diagnosen er så riktig som mulig, sier Ervin Kohn (64).

Han påpeker at det kan være andre årsaker, som sosioøkonomiske forhold og problemer med integrering.

Politiinspektør Rune Solberg Swahn er leder for Felles enhet for forebygging ved Oslo politidistrikt. Han forteller at politiet jobber hardt for å unngå rasisme, og har «et stort fokus på kunnskapsbasert og målrettet innsats i disse områdene, nettopp for å forhindre etnisk profilering». Han mener innvandrerungdommens overrepresentasjon har sammensatte årsaker:

– Forskningen nevner noen risikofaktorer for kriminell atferd, blant annet fattigdom, trangboddhet, skolemestring og utenforskap. Dette kan best utdypes av andre fagmiljøer enn politiet.