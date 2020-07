annonse

Ilhan Omar (D) er en radikal politiker på venstresiden av det demokratiske partiet i USA. Hun tar til orde for å demontere institusjonene.

Det holder ikke med å avfinansiere politiet, mener Omar. Alle systemer og institusjoner som bidrar til undertrykkelse må demonteres, skriver Breitbart.

Omar får støtte av Rashida Tlaib (D), som også er en del av The Squad, firerbanden som danner en klikk på ytterste venstre av amerikansk politikk.

«Min søster @IlhanMN sier det best. Vi må demontere hele systemet av undertrykkelse, overalt hvor vi finner det.»

Hun får svar i kommentarfeltet:

«Det (systemet) er så undertrykkende at det tillot en jente fra et land ødelagt av krig bli statsborger, få en universitetsutdannelse, bli kongressrepresentant og være i stand til å gi nesten 1 million dollar til sin nye ektemanns firma ved hjelp av bidrag til hennes politiske kampanje.»

It’s so oppressive that it allowed a girl from a war torn country to become a citizen, get a college education, become a congresswoman and give nearly $1 million to her new husband’s company through campaign contributions 🤷‍♀️

— commonsense (@commonsense258) July 8, 2020