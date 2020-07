annonse

Fremskrittspartiets Erlend Wiborg mener Norge må si nei til å bli med i EUs nye arbeidsmarkedsbyrå ELA.

Wiborg mener norsk deltakelse i ELA, det nye europeiske arbeidsmarkedsbyrået som åpnet dørene i fjor, er viktig å kjempe imot.

– Jeg mener dette er en sak som det er verdt å ta kampen på, sier Wiborg.

Wiborg frykter at nye fullmakter skal bli overført til byrået.

– Det fins krefter som har ønsket en betydelig mer inngripende ordning. Det jeg er bekymret for, er at dette blir første skritt, og at det så blir utvidet, sier Wiborg, som er leder for arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

– Jeg er redd for at dette blir første skritt mot noe strengere, sier han.

EU-kommisjonen foreslo opprinnelig et byrå med noe sterkere fullmakter, men flere medlemsland strittet imot i forhandlingene i EUs ministerråd.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) har tidligere fastslått at det ikke er fare for noen overføring av makt fra statene til ELA.

Både NHO og LO har i hovedsak vært positive til nyvinningen.

Wiborg mener at de øvrige partiene på Stortinget må tone flagg i saken og at den må ut til offentlig debatt.

– Jeg er bekymret for at regjeringspartiene sammen med Arbeiderpartiet bare vil at saken skal skli igjennom, og at de ønsker minst mulig offentlig debatt om den, sier han.

Wiborg er ikke bekymret for motreaksjoner fra EUs side dersom Norge skulle velge å bruke reservasjonsretten for å slippe å bli med i ELA.

– Hvis byrået er så uskyldig som regjeringen hevder, da bør det ikke være noe problem å legge ned veto mot det, sier han.

Det er foreløpig usikkert når saken vil bli lagt fram for Stortinget.