I år 2020 skal vi ikke akseptere at våre barns kjønnsorganer blir kuttet av for å ta hensyn til kultur eller religion.

Sudan har vedtatt en viktig lov som forbyr kjønnlemlestelse av jenter og kvinner.

-Sudans nasjonalforsamling vedtok lovforslaget i mai, men den kunne ikke tre i kraft før den var godkjent av suverenitetsrådet, skriver NTB.

Suverenitetsrådet er Sudans største myndighet, og personer som bryter denne loven kan bli straffet med tre års fengsel i tillegg til bøter.

Denne praksisen utføres i 30 land, deriblant Sudan.

WHO anslår at det er mer enn 200 millioner jenter og kvinner fra disse 30 landene som er omskjært. Videre anslår WHO at det vil være mer enn tre millioner jenter som risikerer denne grufulle behandlingen hvert år. Praksisen er kulturelt betinget og bunner i kvinneundertrykkelse der kvinnens seksualitet skal styres ved å sy igjen kjønnsorganet slik at sex og seksuelle nytelser blir vanskelig hvis ikke umulig. De landene som praktiserer dette har også den største barnedødeligheten i verden som resultat av kvinnens nedsatte funksjon.

Inngrepet er svært smertefullt og resulterer ofte i sjokk, skader og store blodtap og kan i verste fall være dødelig. Kroniske infeksjoner kan dessuten gjøre kvinnen ufruktbar, noe som ikke er populært i disse patriarkalske miljøene. Jenta som er omskåret kan i verste fall risikere å bli drept fordi hun ikke kan videreføre familiens navn og ære. Og i de tilfellene de blir gravide, kan de risikere store komplikasjoner under svangerskap og fødsel.

Strider mot jentenes grunnleggende rettigheter

Kvinnelig kjønnslemlestelse strider mot grunnleggende rettigheter og er straffbart også i Norge. Likevel er det mange jenter som blir fratatt disse rettighetene ved at foreldrene gjør dem «halal» etter islamsk og kulturell påvirkning. Selv om dette ikke var utbredt i de områdene islam kom først, som Mekka og Medina, bruker mange religion som en unnskyldning for å omskåre jentene. Ingen er hittil dømt for dette i Norge, selv om jenter år etter år har kommet tilbake fra ferie med kraftige smerter og radikal funksjonsnedsettelse. Mange jenter har blitt innlagt på sykehuset med livsfarlige kutt på kjønnsorganet, utført av en analfabet kvinne med uhygieniske verktøy, mens jentene blir holdt fast for å ikke stikke av.

Nå som kjønnlemlestelse av jenter mest sannsynlig vil få verdensomfattende oppmerksomhet, vil norske myndigheter klare å straffeforfølge de foreldrene som år etter år omskårer sine jenter? Og er vi klare for å ta debatten om mannlig omskjæring der smågutter også ufrivillig blir omskåret?