annonse

annonse

De har reist opp dit fra Grünerløkka for å se et slags verdensmuseum. Ikke et lokalsamfunn med et levedyktig næringsliv.

– Dagens Næringsliv laget magasin-reportasje med glansbilder av øyas turistattraksjoner, men drøfter prisverdig nok om fin utsikt er noe å leve av gjennom å stille spørsmålene: «Og hva med all annen næring? Skal den gå dukken fordi man lever i et slags verdensmuseum? Her har man klort seg fast, klart å skape seg en tilværelse av omgivelsene gjennom årtusener, så skal et FN-organ av patévrak nedi Paris ødelegge for naturlig lokalsyssel- setting og liv», skriver redaktør Morten Hofstad i Helgelands Blad.

Les også: Riksantikvaren vil stanse oppdretter i verdensarvområde

annonse

Nå kommer et oppdrettsanlegg midt i panoramaet skriver Aftenposten. I 1500 år har dette vært utsikten til et landskap og en måte å leve på som gjør Vega unik i verden.

– De to reportasjene ser for så vidt ikke bort fra at også vegværingene trenger smør på brødskiva, en kommune preget av lite variert tilgang på arbeidsplasser, og dermed svak befolkningsutvikling.

«Grünerløkka» har tatt den lange, men besværlige reisen nordover, i den tro av at Vega har blitt påtvunget et problem, en ødeleggelse, en krise, i storkapitalens ødeland. Men Helgelands Blad spør hva er det som gjør at lakseproduksjon ikke skal kunne foregå her, mens det samme foregår noen få kilometer lenger nordx?

Les også: Nordnorsk redaktør med knallhard kritikk av Oslo-pressen

annonse

Nordlys-redaktør Skjalg Fjellheim har reist en prisverdig debatt i sommer om «Oslo-kommentariatet», påpeker lokalavis-redaktøren.

Skjalgheim mener at det er få igjen i Oslo-pressen med et realistisk forhold til verdiskapning og kaller det «Grünerløkka» i norsk media og politikk. De sykler rundt den samme andedammen. Slike som lager sitt felles verdensbilde, løsrevet virkeligheten andre steder i landet.