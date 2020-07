annonse

– Veldig få flyktninger har evne til å integreres i et høykostland som Norge.

Høyres innvandringspolitiske talsperson Ove Trellevik har foreslått å enten redusere eller kutte ut inntak av kvoteflyktninger i den kommende stortingsperioden.

Dette har fått Karin Andersen fra SV til å reagere. Hun skriver i Dagbladet at politikken som Høyre foreslår er en oppskrift på mer humanitær krise og mindre samarbeid, samt at den bryter med våre menneskerettslige forpliktelser. Andersen mener også at Høyre har glemt en viktig ting. Asylpolitikk dreier seg ikke om penger, slik som skattelette – det er mennesker på flukt.

Ove Trellevik svarer med å si at veldig få flyktninger har evne til å integreres i et høykostland som Norge. Det er årsaken til at integreringen er tidkrevende og krever store ressurser. Han vil at Stortinget skal vedta regjeringens forslag til en ny integreringslov. Den skal skape en mer målrettet kvalifisering inn i yrkeslivet. Men inntil integreringen lykkes, vil han at Norge ikke skal ta imot flere kvoteflyktninger.

– SVs Karin Andersen skrev et innlegg der hun som vanlig rakker ned på sine politiske konkurrenter med beskyldninger om manglende forståelse av solidaritet. SV synes tydeligvis det er viktigere å diskutere antall flyktninger til Norge enn å sørge for hjelpe flest mulig av dem som trenger hjelpen mest, svarer Ove Trellevik i Dagbladet.

HanTrellevik mener at dette egentlig en rent følelsesstyrt debatt om å kjøpe seg god samvittighet. Høyre derimot vil ha en debatt om effektiv bruk av ressurser, slik at vi kan hjelpe flest mulig sårbare mennesker, uavhengig hvor de befinner seg. Han sier at det er å vise internasjonal solidaritet i praksis.