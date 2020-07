annonse

Den populære Ap-politikeren Jan Bøhler fikk mye støtte da han nylig varslet at han ikke tar gjenvalg til Stortinget.

Det er blant annet opprettet en egen Facebook-gruppe med tusenvis av medlemmer som ønske at politikeren fra Grorud skal ombestemme seg og allikevel ta gjenvalg.

– Jeg vil ikke være gjenstand for intern strid og anonyme operasjoner etter å ha vært nominert enstemmig til Stortinget i fire perioder, skrev Bøhler på Facebook.

Ikke ferdig med politikk

I et intervju med Klassekampen sier Bøhler at han har fått støtte fra alle samfunnsklasser fra både Oslo og resten av landet. Han forteller at han ikke er sliten. Bøhler er leder av Groruddalstinget, og med i styret i Grorud idrettslag, Natteravnene og organisasjonen LIM hvor han jobber med æresvold og sosial kontroll. Det vil han fortsette med.

På spørsmål fra Klassekampen avviser han heller ikke at han kan ombestemme seg og likevel søke gjenvalg.

– Jeg svarer det jeg sa, at jeg vil være aktiv politisk. Så får vi se utover høsten hva som skjer. Jeg vil ikke si noe annet nå. Reaksjonene som har kommet, har vært overveldende og veldig motiverende.

Ute blant folk

Grorudpatrioten Bøhler har fått kritikk for å delta for lite på interne møter i partiet. Han innrømmer at dette nok stemmer, men mener han har en god forklaring:

– Jeg mener at vi politikere bør være mer ute blant folk, ha tid til å jobbe i frivillige organisasjoner og lytte til hva folkene vi representerer sier. Jeg er aktiv i fire organisasjoner og driver i tillegg med trening og musikk. Jeg prioriterer å holde kontakten med alle de som vil ha tak i meg.

Partiene må ikke bli for interne, da mister de kontakten med velgerne, mener Bøhler. Han understreker at dette er et problem i alle partier, ikke bare Ap. Dette skaper en kløft mellom politikere og velgere, og er særlig negativt for rekrutteringen av nye, spennende politikere utenfra partiorganisasjonen.

Bøhler mener det er viktig at stortingskandidater lever, bor og erfarer det samme som velgerne. Dette er noe han selv i stor grad har etterlevd.

Ikke høy på pæra

Avslutningsvis får Bøhler spørsmål om Ap på Stortinget vil miste noe ved at han forsvinner:

– Det må andre svare på. Jeg lærte av fatter’n fra jeg var liten gutt at jeg ikke skal være høy på pæra. Du ska’kke tru du er no’. Det er leveregelen min. Dermed vil jeg ikke si mer om det.