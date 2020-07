annonse

– Vi må tørre å snakke om koblingen mellom integrering og ungdomskriminalitet – men hudfarge har ingenting med saken å gjøre.

Dette er overskriften på en innledende artikkel av Nettavisens nyhetsleder Carina Alice Bredesen. I en serie av artikler skal avisen se på sammenhengen mellom etnisk bakgrunn og kriminalitet blant ungdom i Oslo.

Prosjektet møtte ingen umiddelbar entusiasme, skriver Bredesen:

– «Nei, takk», sa journalisten da jeg først kom til han og sa at vi må gå inn i dette med ungdomskriminaliteten i Oslo. Hva er det som egentlig skjer med ungdommen vår? Hvem er disse unge menneskene? Hva kan gjøres?

– Han var skeptisk fordi han visste han kom til å gi vann på mølla til de som mener «utlendinger» er roten til alt vondt i Norge. Han var redd for å henge ut en allerede sårbar gruppe av våre unge gutter og jenter til spott og hate-fest i kommentarfeltene. Og hva godt skulle komme ut av det, egentlig?

Men begge var enige om at dette var et viktig tema, det handler tross alt om barn som «raner, slåss, stjeler og voldtar.» Disse barna sviktes av både foreldrene og samfunnet.

Snakker rundt grøten

Vi snakker rundt grøten, og tør ikke ta tak i problemet, mener Bredesen. Allikevel blir få overrasket når vi får vite at innvandrerungdom er kraftig overrepresentert på kriminalstatistikken. Alle vet, ingen sier noe.

– Når veldig få tør å snakke åpent og nyansert om et stort samfunnsproblem – for ikke å snakke om noe som gir enorme personlige konsekvenser for ofrene og for de unge kriminelle som må jobbe knallhardt for å få livet på skinner igjen (om de noensinne klarer det, vel og merke) – er det vår plikt som journalister å være modige, stille spørsmål, rapportere og belyse.

Eksperter og fagfolk og politikere må på banen, for å unngå at myter sprer seg blant folk og mannen i gata.

Dette handler selvsagt ikke om etnisitet og hudfarge, mener Bredesen. Men hun innrømmer at det er utfordrende å befinne seg i en kulturell spagat. Foreldre som er «fattige, psykisk syke, voldelige eller rusavhengige er alle kjente risikofaktorer». Foreldre som ikke behersker norsk er også noe som bidrar negativt.

Nettavisen ønsker med artikkelserien å finne ut mer om hvem ungdommene som begår den mest alvorlige kriminaliteten i Oslo er.

– Så enkelt, så vanskelig. Og da ramlet vi raskt over problematikk som handler om det å være flerkulturell i Norge anno 2020, om fattigdom, om integrering og ikke minst om storpolitikk.