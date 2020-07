annonse

Solberg virker besatt av å tekkes sine regjeringspartnere, som alle forstår ikke vil kunne redde henne ved neste valg.

Ifølge Norfaktas junimåling har Arbeiderpartiet igjen blitt landets største parti.

Det er oppsiktvekkende, ettersom Erna Solberg og Høyre har seilt på en bølge av tillit etter det som alt i alt må oppsumeres som en god håndtering av Covid-19-krisen. Regjeringen var sent ute med tiltak, og når de først kom i gang gikk det noe over stokk og stein, men sammenliknet med andre europeiske land har Norge landet med begge bein på jorda og et lavt antall døde. Samfunnet er på vei tilbake i gjenge.

Likevel er hun langt fra å kunne håpe på gjenvalg. Arbeiderpartiet og Støre trenger bare støtte fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti for å danne regjering slik målingene nå ser ut. Dette selv om SV og SP går noe tilbake.

I den nye målingen har Arbeiderpartiet gått opp med 3,8 prosent til 27,7 prosent, og det er Aps beste resultat på denne målingen siden februar 2019.

Høyre går kun 0,2 prosent tilbake og ender på 23,9 prosent. Krf går også tilbake og får 3,8 prosent. Venstre derimot går frem 0.5 prosent, men likevel holder de seg under sperregrensen med en oppslutning på 3,5 prosent.

Med begge regjeringspartnerne under sperregrensen er sjansene for gjenvalg helt minimale. Det skal et mirakel til om Høyre, Venstre og Krf skulle kunne ha flertall med parlamentarisk støtte fra Frp etter et stortingsvalg i 2021.

Om ikke

Det vil si, om ikke Solberg nå legger om kursen. For det er slett ikke alle i Senterpartiet som ser mot rødgrønn side i politikken, særlig ikke med en venstreside som i kjølvannet av rasismehysteriet har blitt ytterligere radikalisert. Fra før av klinsjer også Senterparitet og SV om miljøpolitikk.

Samtidig har Frp-politikere og Senterparti-politikere de siste månedene etter det Resett forstår «funnet tonen»i det parlamentariske samarbeidet. Så selv om Trygve Slagsvold Vedum ser seg forpliktet til å peke på Støre, er det langtfra åpenbart at det i fremtiden vil være utenkelig med et samarbeid på borgerlig side.

Krever kursendring

Det vil imidlertid kreve at regjeringen i neste års statsbudsjett kommer med innrømmelser til Senterpartiet og viser vilje til å lytte til kritikken mot Solbergs sentraliseringsiver, som mange mener har gått over stokk og stein og forklarer mye av veksten til Senterpartiet.

Det ville også være en fordel om Solberg viste vilje til ytterligere innstramninger i innvandringspolitikken og en stans av vindkraftutbyggingen som mange mener ødelegger norsk natur.

Men ingenting tyder på at dette kommer til å skje. I stedet virker Solberg besatt av å tekkes sine regjeringspartnere, som alle forstår ikke vil kunne redde henne ved neste valg. Det virker nesten som statsministeren har godtatt sin skjebne og er klar for å overlate nøklene til Jonas Gahr Støre.

Her er det grunn til å minne om hva Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug sa da hun ble presset av Støre til å gå av som justis-og bereskapsminister.

«Han er ikke egnet til å være statsminister i Norge.» Hun ansvarliggjorde Støre for hans vingling under karikaturstriden og lovet å bekjempe svenske tilstander i Norge.

For det er det vi kommer til å få mer av, om naivitetens tåkefyrste skulle innta regjeringskontorene.

Og i så fall vil Erna Solberg og hennes maktpolitiske spill være mye av årsaken.