annonse

annonse

I et innlegg i New York Times nylig tok Thomas Friedman til orde for Joe Biden ikke burde debattere mot Donald Trump før presidentvalget i november. Slike debatter har alltid blitt holdt. I 2016 var det tre direktesendte debatter mellom Hillary Clinton og Donald Trump.

Friedman stiller opp to krav Biden burde sette for å stille opp. Begge kravene er absurde mener Tucker Carlson, spesielt det kravet som går på at det skal være «faktasjekkere» som skal erklære hva som er riktig og galt av det kandidatene sier underveis i debatten.

Tucker Carlson mener demokratene absolutt ikke vil at Bidens skal debattere Trump fordi de blir åpenbart for velgerne at Biden har begynnende demens.

annonse

Carlson mener at benevnelsen «liberale» om dagens demokrater og venstresiden er forfeilet. De er totalitære og udemokratiske, mener han. I dette tilfellet prøver de til og med å holde sin egen kandidat og politikken skjult. I tillegg prøver de å stenge ned politiske motstanderes mulighet til å ytre seg ved å kreve dem utestengt fra medieplattformer.

Og Fox News kan bli neste mål som de prøver å stenge ned, mener Carlson.

Tucker: The left doesn’t want Joe Biden to debate President Trump Democrats want to hide presumptive presidential nominee Joe Biden until Election Day. #FoxNews #Tucker Subscribe to Fox News! https://bit.ly/2vBUvAS Watch mo…

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474