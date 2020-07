annonse

Demokratene reagerte med vrede på vedtaket.

Nancy Pelosi som er lederen for Representantenes hus kalte handlingen svimlende korrupsjon og gjorde det klart at det er behov for lovgivning som kan hindre presidenter i å benåde eller omgjøre dommene til noen som beskytter dem mot rettsforfølgelse, skriver NTB.

Adam Schiff som er lederen for etterretningskomiteen i Representantenes hus mener vedtaket en krenkelse av rettsstaten og juridiske prinsipper, og Joe Biden tvitret at Trump omgir seg med folk som gir blaffen i loven.

I’ve said it before, and I’ll say it again: Donald Trump is the most corrupt president in modern American history. Every day that he remains in office, he further threatens the future of our democracy.

We have to vote him out this November. https://t.co/FuoAnNzgHG

— Joe Biden (@JoeBiden) July 11, 2020