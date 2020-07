annonse

Sanna Sarromaa er finne, feminist, forfatter og har en doktorgrad i kjønnsforskning. Hun har jobbet som forsker på høyskolen i Lillehammer.

Sarromaa har også skrevet mange kronikker der hun har kritisert latskap i arbeidslivet og om norsk middelmådighetskultur og klagekultur.

– Det jeg var mest redd for under coronaen var ikke smitte, men at det ikke ville bli ordentlig sommerferie i år. Og med ordentlig ferie mente jeg slett ikke norgesferie, skriver hun i VG.

Feministen valgte seg ut Mandal, det sørligste stedet hun kunne komme. Hun trodde at det ville minne om Frankrike. Sarromaa ble ikke bare skuffet, hun ble sviktet totalt. Det regnet og hun fikk ikke sett eller gjort noe, på grunn av regnet.

– Én natt i en campinghytte med lokkebokser for maur kostet like mye som en natt på et fancy maurfritt boutique-hotell i Bordeaux.

Høydepunktet på feministens tur var da bilen ble plassert redningsbils lasteplan. Da fikk hun panoramautsikt over både fjell og fjord.

Dekkarbeideren måtte hentes på en fest, han kunne ikke kjøre på lørdagskvelden – slik at feministens norgesferie kunne fortsette. Men hun var positiv til hans serviceinnstilling.

Men da kjønnsforskeren kom hjem, avbestilte hun ferien til Jotunheimen. Hvis Sørlandet var så dårlig, ville nok Jotunheimen sikkert være enda verre.

– Min coronaangst ble byttet ut med coronajubel da grensen mellom Finland og Norge nylig ble gjenåpnet. Neste uke reiser vi endelig til Finland med billettene jeg bestilte i januar. Munnbindene og myggsprayen er allerede kjøpt inn.

– Det er faktisk litt mindre vær i Finland enn i Norge, og ferien dypt i de finske skogene med de tusen sjøene er ikke fullt så kostbart. Jeg slipper å ta med eget kjøleskap, avslutter den finske feministen.

