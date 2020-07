annonse

KrF ble overkjørt og regjeringen varslet lovparagraf mot konverteringsterapi våren før valget. Nå utfordres forbudet av forsinkelser i helt nødvendig utredningsarbeid.

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V) sier nå at «vanskelig å anslå» når utredningsarbeidet kan bli ferdig. Begrunnelsen er coronaepidemien.

Rajas forgjenger Trine Skei Grande var i høst tydelig på at målet var et stortingsforslag våren 2021. Men nå er utredningsarbeidet forsinket.

Til Vårt Land sier Raja:

– I likhet med mange andre pågående arbeider har Covid-19 dessverre ført til forsinkelser også i dette arbeidet. På det nåværende tidspunkt er det derfor vanskelig å anslå når utredningsarbeidet kan ferdigstilles.

Store forsinkelser kan føre til at saken utsettes til etter valget 2021, som ifølge meningsmålinger trolig vil medføre et regjeringsskifte.

TV-serie

Fjorårets debatt ble utløst av VGTVs serie «Homoterapi».

I Stortinget er det et praktisk flertall for forbud mot homoterapi. Men regjeringspartiet Kristelig Folkeparti vil ikke ha et slik forbud, da dette ville bryte mot religionsfriheten.

Raja på sin side mener andre forhold veier tyngre:

– Mitt personlige og politiske syn er at religionsfriheten ikke bør gi rett til å påføre andre skam og skyldfølelse, og at den enkeltes frihet ikke kan begrenses av andres religiøse moral. Det er imidlertid lettere å fordømme dette fra et personlig og politisk ståsted. Det er dermed ikke ensbetydende med at det er enkelt å forby alle slike handlinger.

