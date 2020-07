annonse

annonse

Media behandler de to protestene forskjellig. Black Lives Matter (BLM) møter forståelse og fremstilles som nødvendig. Mens De gule vestene beskrives som primitiv og konservativ pøbel.

Åsa Linderborg fra den svenske avisen Aftonbladet tror den viktigste forklaringen er at Black Lives Matter er mer radikale enn det de fremmer. Ingen er uenig at politiet skal slutte å trakassere og myrde afroamerikanere, da koster den ingenting å gi dem støtte.

Les også: Seks måneder med gule vester-protester

annonse

– Slike bevegelser liker det liberale kommentariatet. De vil rose seg selv å være for alle menneskenes likeverd, noe som ikke er det samme som å støtte ideen om at alle menneskene skal ha like muligheter gjennom livet. Det ville nemlig innebære en velferdspolitikk som alle må være med og betale for, skriver Linderborg i Klassekampen.

Da kan også de store varemerkene gi sin støtte, slik som Apple, Starbucks, Burger King og Netflix. BLM truer dem ikke. Men den dagen de vil kreve en økning av minimumslønnen, slik som De gule vestene. Da ville de nok ha mistet støtten fra blant annet Burger King.

– Man kan trekke en parallell til de liberales nærmest religiøse oppslutning omkring #metoo. Seksuell trakassering ble til et spørsmål om enkeltindividers moral. Det er det naturligvis også, men ingen var interessert i å diskutere hvordan usikre ansettelsesvilkår gjør det vanskeligere å hevde sin rett til å ikke bli trakassert.

Les også: Afroamerikaner kjørte inn i Black Lives Matter-protest – en drept og en alvorlig skadet

annonse

De gule vestene fremstilles i media som om de hadde kun et krav: bensinskatten. Noe som blir satt i sammenheng med klimafornektere. Men de hadde en rekke krav, slik som lønnsøkning og reduksjon av avgifter.

– At svarte er undertrykt, er opplagt. Men arbeiderklassen? Nei, den er jo bare bortskjemt. Og den som har det trangt, har bare seg selv å takke. Hvorfor tok ikke vedkommende en utdannelse? At De gule vestene er den største multietniske kampbevegelsen vi noensinne sett, er tydeligvis ikke relevant.

Les også: Black Lives Matter: Boris Johnson sier han ikke vil knele

Åsa Linderborg skriver videre at Arbeiderklassen blir betraktet som en rabiat og upålitelig masse, noe som kan ledes eller villedes. På samme måte har en betraktet de svarte. Men BLM utfordrer Trump. Så sett fikk De gule vester fikk Macron til å skjelve, men han er velutdannet og med munnen full av ord om «alle menneskenes likeverd», så han fremstilles som en helt.