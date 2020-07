annonse

En av mine mange politisk korrekte Facebook-venner la ut en artikkel fra Resett om Trump, og disset de begge (Resett og Trump), som selvfølgelig er en sikker vinner i det gode selskap.

Fungerer like godt til hverdag og fest, ta en anti-Trump og du har økt oddsene betraktelig for å bli akseptert av flokken. Kommentarene til innlegget var usaklige, men det betyr lite så lenge usakligheten rettes mot de med «feil» meninger.

Jeg tenkte jeg skulle nyansere og informere og la inn nedenforliggende tekst. Jeg kopierte teksten samtidig og sendte den som SMS til meg selv, dette da jeg av erfaring vet hvilket anstrengt forhold de politisk korrekte har til ytringsfrihet og meningsmangfold. Og ganske riktig, min saklige (etter mitt skjønn) tekst ble slettet «ikke kom her med meninger som ikke passer inn i verdensbildet til hva den politisk korrekt massen har definert som riktige meninger…».

Jeg slutter aldri å forundre meg over det politisk korrekte – vi skal ha alle verdens kulturer, det skal være minst tre kjønn (han, hun og hen), bare fantasien skal sette grenser på seksuelle legninger etc. Dette er greit nok, men hvorfor denne ekstreme toleransen for det meste, men samtidig en ekstrem intoleranse for «feil» meninger? Hvorfor må alle mene det samme? De som taler mot den politisk korrekte massen skal demoniseres, eller i beste fall forties ihjel.

Denne nedenforliggende kommentaren burde jeg heller fått et saklig svar på enn å få den slettet mener jeg, spesielt ønsker jeg et svar fra de politisk korrekte som er født før 1980 og husker venstresidens kamp mot religiøse krefter: Hvorfor slo dere fallitt?

Teksten som ble slettet

– Resett? Vi snakker om flere tusen artikler siden oppstart. Gå inn på faktisk.no, de har 5-6 tilfeller av faktisk helt feil, det kan ikke være mye av mange tusen artikler? En annen ting er hvor mye oftere tror dere faktisk sjekker Resett kontra sine eiere (Dagbladet, VG, NRK og TV2)? Man er rimelig naiv om man tror Faktisk er en objektiv organisasjon…

– Trump? Han har snart unnagjort en periode og vil sannsynligvis få en periode til, men ut fra propagandaen til hovedstrømsmediene så skulle man tro det var en ny «watergateskandale» sånn ca. en gang hver uke. De har antydet så mange ganger at han er ferdig som president. MSM kopierer fra Washington Post som er demokratenes avis, og dere svelger dette rått?

– I.o.m han er president ennå så skulle man tro det nettopp er MSM som pøser ut fake news?

– Dette er ikke ment som et forsvar av Trump, men et forsvar av Resett. Jeg mener meningsmangfold er viktig, og da den 4. statsmakt «marsjerer i takt» så fint med noen som ser ting fra en annen vinkel.

– Min forståelse av hvorfor så mange ikke liker Resett er fordi de peker på problemer knyttet til innvandring, de blir en «festbrems». Folk flest vil ikke ta innover seg at alle mennesker og kulturer ikke er like gode, det er så mye enklere og mer behagelig å late som det handler om «fremmed frykt». Stockholm har flere overfallsvoldtekter i løpet av et døgn enn hva Norge hadde gjennom flere år på 70- tallet. Så nei, det handler ikke om noe så irrasjonelt som fremmedfrykt, men reelle problemer knyttet til ikke vestlig innvandring da alle mennesker og kulturer ikke er like gode.

– Skal man klare å løse et problem så må problemet defineres, hvordan skal man ellers klare å løse problemer?

– Her mener jeg Resett gjør en god jobb, de peker på den kliss nakne keiseren. Dere bør slutte å fornekte/stikke hue i sanden og skylde på «budbringeren» (Resett), men heller drøfte hvordan vi kan unngå at Norge ender som Sverige.

– PS *****. Du var jo som meg en ihuga punkrock fan på 80- tallet, husker du hvordan pønken den gang hatet religion? Er du også en av de som slo fallitt, gikk fra å hate religion til å elske religion? Eller, pønken i dag hater fortsatt kristendommen, men de elsker islam. Snakk om å være hyklersk.

Jeg vet ikke hva du mener, jeg bare spør – hva mener du om islam?