Fra 2011 har over 16.000 syrere søkt om asyl i Norge. Kripos har mistanke om at noen av de kan være representanter for Assad-regimet. De er ansvarlige for tortur av titusenvis av syrere.

– Det kan skjule seg personer som har begått krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten blant de syriske asylsøkerne, skriver leder ved Seksjon for internasjonale forbrytelser i Kripos, Tone Linn Solstad i en e-post til NRK.

Det er Kripos som etterforsker krigsforbrytere begått i utlandet. De har registrert 20 mistenkte personer fra Syria, men de har ikke startet etterforsking enda.

– Så langt har vi innhentet interessant informasjon om flere personer, skriver leder ved Seksjon for internasjonale forbrytelser, fortsetter Solstad.

Krigen i Syria har til nå vart i ni år, den har vært brutal og påført sivilbefolkningen ufattelige lidelser. Regimet til president Assad har i årevis spionert på store deler av befolkningen og all politisk motstand har blitt utsatt for pågripelser, trusler og drap. Regimet har også drevet en systematisk forfølgelse av den kurdiske minoriteten.

I Tyskland har de startet etterforskninger mot syriske asylsøkere. Den tyske riksadvokaten uttalte at en syrisk lege er arrestert. Han mistenkt for forbrytelser mot menneskeheten.

Tysk politi tror at asylsøkeren har torturert en fange i et hemmelig fengsel i den syriske byen Homs. De mistenker han for å tilhøre etterretningstjenesten i Syria. De er ansvarlige for tortur, drap og forsvinninger, ifølge menneskerettighetsorganisasjoner som Amnesty og Human Rights Watch.