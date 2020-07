annonse

På grunn av virusutbruddet kommer vi til å redusere feriebudsjettet med en firedel, men en kvart million nordmenn vil ta ferie for lånte penger.

Detter kommer frem i en undersøkelse fra Respons Analyse på oppdrag for SpareBank 1.

– Dette sier oss at vi har fått en vane i et segment i Norge som lånefinansierer ferien. Vi kjenner til dem. Ellers er trenden i korona at forbrukerne tar opp mindre forbrukslån og har mindre kredittgjeld enn normalt. De henger sammen med at vi skrur ned farten litt, sier fagdirektør for finans i Forbrukerrådet Jorge Jørgensen til NTB.

I snitt planlegger vi å bruke 12.375 kroner på ferie, og det er 26 prosent mindre enn i fjor. Dette kommer av koronakrisen og myndighetenes reiseråd om å holde seg i Norge.

– Vi har i alle år sett at de som reiser til utlandet om sommeren i snitt har to til tre ganger så høye ferieutgifter som de som bare er i Norge. Det er altså fullt mulig å tilbringe sommeren her hjemme for en rimelig penge. Feriepengene, som de fleste mottar i juni, skal være tilstrekkelig til å få en fin ferie uten å måtte sette seg i gjeld, sier Gundersen.

Nordmenns forbruk har under virusutbruddet vist at vi er flinke med pengene ifølge Forbrukerrådet. Det har vært en svak vekst i forbrukslån og en reduksjon i husholdningenes kortsiktige kreditt. Egentlig er heller ikke en kvart million et høyt tall, med tanke på at vi har i dag 400.000-500.000 arbeidsledige

