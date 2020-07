annonse

De to kandidatene som stiller til valg i presidentvalget i Polen er et symbol på den politiske splittelsen siden murens fall.

Sittende president, den konservative Andrzey Duda og hans utfordrer, den liberale borgermesteren i Warsawa, Rafał Trzaskowski, klarte ikke å engang arrangere en felles valgdebatt.

I presidentvalgets første runde fikk Duda 43,5 prosent av stemmene, mot 30,5 prosent til Trzaskowski. Men sistnevnte forventes å få et flertall av stemmene fra tilhengerne til kandidatene som nå er ute av kampen. Avgjørelsen faller søndag 12. juli.

Avgjørende valg

Polakkene står overfor et avgjørende valg, som kan få store konsekvenser for landets fremtid. Dette kan igjen få konsekvenser for Europa som helhet.

Duda representerer partiet Lov og rettferdighet (PiS), et nasjonalkonservativt og høyrepopulistisk politisk parti i Polen. Det har et polsk-nasjonalt, katolsk, antirussisk og EU-skeptisk utsyn.

Kritikere mener Duda og PiS ønsker å demontere den liberale, demokratiske, konstitusjonelle orden som ble etablert etter kommunismens fall.

Trzaskowski representerer Borgerplattformen (PO), som definerer seg som et kristendemokratisk og liberal-konservativt parti. Han hevder at han vil stå opp for minoriteters rettigheter, og blokkere alle forsøk på å politisere rettsvesenet og angripe demokratiske verdier.

Mens Duda har fulgt samme linje som den ungarske statsminister Viktor Orbán, og hele tiden har avvist alle forslag om relokalisering av migranter i regi av EU, så har Trzaskowski tidligere sagt at han ønsker at Polen skal følge EUs oppfordring og ta imot sin del av migrantene.

Polen har forøvrig tatt i mot rundt 2 millioner flyktninger fra Ukraina. Det er spesifikt ikke-vestlige, muslimske migranter som er uønsket av de nasjonalkonservative som Duda representerer.

Polens to ansikter

– For å si det enkelt, Duda og Trzaskowski viser oss Polens to ansikter, sier den politiske kommentatoren Adam Szostkiewicz til The Guardian.

For selv om begge kandidatene har høy utdannelse, kommer de fra ulik bakgrunn. Trzaskowski, som er sønn av en kjent jazzmusiker og komponist, kommer fra et kosmopolitisk hjem, han er en del av en kulturell elite, han har studert i USA, Storbritannia og Paris. Kritikere fremstiller ham omtrent som en agent for en utenlandsk lobby, knyttet til Bilderberger-gruppen og finansmagnaten George Soros.

Duda fikk en mer tradisjonell oppdragelse, med fokus på disiplin, katolisismen, konservative verdier og patriotisme. Dette forklarer også hans motstand mot det han kaller en importert LHBT-ideologi som kjemper for likekjønnede ekteskap (i kirken), at likekjønnede par kan adoptere. Han er også kritisk til at LHBT-aktivister aggressivt forsøker å seksualisere polske barn.

Duda har dog uttrykt at han kan akseptere borgerlig vielse, noe lignende partnerskapsloven vi kjenner fra Norge fram til 2009. Men Dudas versjon er mer en slags borgerlig vielse, som må være åpen for alle.

Konklusjon

Duda ønsker å bevare Polens tradisjonelle verdier, begrense migrasjon fra ikke-vestlige land og opprettholde et nært samarbeid med Visegrad-landene (Ungarn, Tsjekkia, Slovakia og Polen. Han kommer til å jobbe for en fortsatt opprydding av rettsvesenet, hvor PiS mener arven etter kommunismen fortsatt sitter i veggene.

Trzaskowski vil rette blikket mer i retning av Brüssel, åpne opp landet for migrasjon, og stanse det han ser på som angrep på landets demokratiske institusjoner, da særlig rettsvesenet.

Dudas tilhengere er entusiastiske. Samtidig er det få av de som ikke stemte på ham i første valgrunde som vil stemme på ham nå.

Trzaskowski ses på som en kompromisskandidat, det minste av to onder. Men nettopp det at han ses på som et slags kompromiss er Trzaskowskis største problem. Han har holdt en lav profil i den pågående kulturkrigen. Han oppfattes ikke i tilstrekkelig grad som en liberal frelser. Hvis tvilere blir sittende hjemme, vil dette være til Dudas fordel.

Parallellen til USA-valget i 2016 (og 2021) er åpenbar. En samlet europeisk politisk elite håper på Trzaskowski.

Men det er polakkene som avgjør. Det blir et meget spennende valg.