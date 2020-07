annonse

annonse

Erling Braut Haaland skapte internasjonalt oppstyr etter at han lørdag tok seg en bytur i Stavanger.

Natt til søndag ble det lagt ut en video på Twitter av det som tilsynelatende så ut som om at Dortmund-stjernen Haaland (19) ble kastet ut fra et utested i Stavanger.

Videoen har gått viralt og fått over én million visninger Saken har også fått stor oppmerksomhet i nettaviser over hele Europa.

Haaland just got kicked out of the club in Norway😂 pic.twitter.com/AKI4IwrGJS

Les også: Haaland over milliardgrensen, nytt skikkelig verdibyks

Misforståelse

Haaland befant seg på Beverly Hills Fun Pub i Stavanger med flere venner. Øyvind Sørensen er ansatt ved utestedet, en bekjent av Erling Braut Haaland og familien. Han

avdramatiserer hendelsen overfor TV 2.

Bakgrunnen var stor trengsel rundt superstjernen, noe som gikk utover korona-restriksjonene til utestedet.

– Det var ikke noe stor dramatikk. Vi hadde booket bord til Erling og gjengen hans. Vi har korona-restriksjoner vi er nødt til å overholde, og det hopet seg opp med folk rundt bordet deres, sier Sørensen og fortsetter:

– Hver gang han reiste seg ble det veldig mye synging og folk som ville ha en del av ham. Han ble bedt om å holde seg ved bordet for å redusere trøkket, noe vekteren ikke følte han gjorde. Dermed fikk Erling beskjed om å dra fra utestedet.

På videoen som sirkulerer i sosiale medier kan det se ut som det er knuffing mellom dørvakten og Haaland.

– Det ser verre ut på filmen enn det det var. Det hele dreier seg om en misforståelse. Vi har snakket med Erling i ettertid, og det er ikke noe dårlig stemning, sier Sørensen til TV 2. Haaland og dørvakten skal ha skværet opp i ettertid, og han kom også tilbake på utestedet senere.

Allikevel la Alf Inge Haaland – tidligere fotballproff og faren til Erling Braut Haaland – ut følgende melding på Twitter, hvor han ba sønnen om å «komme seg tilbake på jobb».

Come on @ErlingHaaland back to work. Big city nightlife is not for you pic.twitter.com/dz8Vws7gyh

— Alfie Haaland (@alfiehaaland) July 12, 2020