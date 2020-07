annonse

Den kjente svenske klimaaktivisten Greta Thunberg og 15 andre barn har sendt brev til regjeringen. Brevet er pennført av den amerikanske advokatenen Michael Hausfeld.

De mener at Norge bryter barns rettigheter ved å øke oljeproduksjonen,skriver E24.

De unge klimaaktivistene omtaler seg selv som «Barna mot klimakrisen». De mener at Norge bryter FN-konvensjonen om barns rettigheter, ofte kalt Barnekonvensjonen. Norge øker olje- og gassproduksjonen og det gjøres i samtidig som verden må kutte klimautslipp for å nå klimamålene.

– Hold oljen og gassen deres i bakken. Å utvide produksjonen deres i Nordsjøen vil låse inn tiår med klimautslipp, og setter barns universelle rettigheter til liv, helse og kultur i fare, skriver Greta Thunberg og 15 andre barn.

E24 har lest svaret fra regjeringen, det er klimaminister Sveinung Rotevatn som svarer og han sier seg enig med de unge klimaaktivistene at beskjeden fra klimaforskere er svært tydelig. Det meste av svaret dreier som om Norges holdninger til norsk olje- og klimapolitikk. Men klimaminister Rotevatn er klar på at olje og gass er en viktig næring for Norge.

– Vi vil ikke stoppe oljeproduksjonen over natten, men vi må finne andre ting å tjene penger på, både av hensyn til klima og bærekraften i norsk økonomi, er svaret fra regjeringen.

Michael Hausfeld er avsender av brevet, han avviser at Greta Thunberg og de andre barna har blitt manipulert av voksne.

Hausfeld driver sin advokatpraksis i Washington DC. Han representerte Alaskas urfolk i et søksmål etter Exxon Valdez-ulykken i 1989, og han vant et historisk høyt søksmål mot Texaco i en rasediskrimineringssak, erstatningen kom på 176 millioner dollar. Så førte han en sak for ofre for holocaust mot sveitsiske banker, dernest førte han saker for slavearbeidere under Nazityskland.

– Vi har satt et tak. Verden skal ikke bli mer enn 1,5 grad varmere. Ved å starte ny produksjon av olje og gass, ser dere bort fra dette taket. Dere heller bensin på en verden som allerede står i brann, sier Michael Hausfeld til NRK.

Hausfeld er en 73 år gammel og han har gjort seg bemerket med søksmål om miljø og sport tidligere. Han er etter egne utsagn også opptatt av menneskerettigheter. Han er sentral i det profesjonelt oppsatte Children VS Climate Crisis. Dette er en lobbygruppe som NRK tidligere har sluppet til med deres kritikk og anklager mot Norge.

I brevet ber Michael Hausfeld også om at Norge inkluderer kunnskapsrike barneaktivister i enhver beslutning som blir tatt i spørsmålet om hvilken aktivitet som skal tillates i områdene ved iskanten, skriver NRK.

Greta Thunberg har kritisert Norge før, hun fikk en halv million kroner av Fritt Ord, halvparten av beløpet gav hun bort til Greenpeace og Natur og Ungdom. De gikk rettens vei for å stanse en konsesjonsrunde på norsk sokkel. Thunberg kritiserte også Norges oljeleting, da hun avslo å motta Nordisk råds miljøpris.