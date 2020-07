annonse

Norsk Sykepleierforbund ber folk holde seg i Norge, selv om myndighetene har åpnet for utenlandsreiser.

– Faren er her fremdeles. Hold dere hjemme for oss, vi er på jobb for dere. Om ikke i hjemmene deres, så her hjemme i Norge. Vi vil ikke komme inn i en ny fase der vi er nødt til å stenge ned igjen, sa forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen til TV 2.

Til VG sier Larsen at helsepersonell er bekymret for økt trykk fra pasienter som vil teste seg. I verste fall kan ansatte risikere å bli beordret til å avbryte ferien, dersom et oppsving i coronasmitte fører til press på helsetjenesten.

Larsen viser VG noen av tekstmeldingene hun har mottatt. Begge meldingene er fra samme sykepleier, som har lang erfaring fra yrket:

«Nå er strikken tøyd for langt! Vi risikerer å bli beordret tilbake på jobb i ferien, det har politikerne i vår kommune gått ut og sagt!»

«Jeg er meget bekymret over hva som møter oss etter ferien. Vi på legevakten har ALL testing (…) Vi må være operative i forhold til akuttsituasjoner, vi må hele tiden ruste legevakten for det. Vi nedringes av folk. De skal testes og testes og atter testes, men de vil ikke forstå at da må du være isolert og i karantene. Vi er sååå slitne og lei.»

Ferie i Oslo også en risiko

Larsen frykter også at folk som ferierer i Oslo skal spre smitte utover landet.

– Dette i kombinasjon med at det også kommer flere turister fra utlandet til Norge, og nordmenn som har vært i land med økt smittetrykk, vil øke belastningen på legevaktene.

Men aller størst risiko er forbundet med utenlandsreiser:

– Smittetrykket vil absolutt være størst utenlands, særlig i land det er høyere smittetrykk enn i Norge. Det er viktig å være påpasselig når man reiser ut, og at man vurderer om det i det hele tatt er nødvendig.

Larsen får støtte fra Fagforbundet, som organiserer 120.000 personer i helsesektoren.

– Det er en økende bekymring hos våre medlemmer også, både for testkapasiteten, og usikkerheten knyttet til om dette medfører økt smitte, sier leder i Fagforbundet Mette Nord til VG.