annonse

annonse

Trump hadde på seg et svart munnbind da han lørdag spaserte gjennom korridorene på Walter Reed-sykehuset utenfor Washington for å hilse på sårede veteraner.

Til tross for at han ikke har brukt munnbind selv, har han sagt at det ville være viktig for folk innendørs der de står tett sammen. Men han har også anklaget journalistene for å bruke munnbind bare for å være politisk korrekte, og han har gjort narr av sin rival Joe Biden, som han antyder ser svak ut med munnbind, skriver NTB.

3,2 millioner mennesker er smittet av koronaviruset i USA. og minst 134.000 har dødd i pandemien.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474