Få uker tilbake holdt SIAN demonstrasjon i Mortensrud som ble møtt av motdemonstranter med kasting av egg, tomater, ja til og med jernstenger. Det trengs ikke forklaring til at dette er bevisst voldsbruk; det var så vidt noen kunne mistet et øye, og millimeter unna drap. Dette skjedde åpent uten særlig politibeskyttelse, utenom et fåtall politimenn som sto med skjold foran SIAN-predikanter – og disse kunne telles på fingrene.

Nylig har en butikkeier i det sinna-muslim-befengte Grønland organisert en innsamlingsaksjon til å dekke bøtene til voldsutøverne. Dette er bokstavelig talt støtte for organisert vold, selv om personen unndrar seg ansvar ved å si: «Men dersom det kommer frem at noen har blitt skadet på grunn av kastingen, vil jeg holde tilbake penger.»

SIAN har jeg lite til overs for, men vold er uakseptabelt

SIANs provokative aksjoner har jeg intet til overs for; ikke fordi jeg provoseres av de, men fordi slike aksjoner som regel er ment for å provosere, ikke nødvendigvis opplyse. Ei heller er jeg imponert av SIAN-medlemmers kunnskapsnivå. Deres islam-forståelse er basert nærmest utelukkende på ‘sunni’ narrativet og er sett fra et nokså ateistisk og liberalistisk verdensbilde.

I likhet med islamkritikere flest, mangler disse individene fargesyn på nyanser og demonstrerer ignoranse om sentrale kontraster mellom trosretninger. En må egentlig snakke om forskjellige religioner, ikke sekter eller retninger innenfor samme religion.

Jeg provoseres verken av SIANs opplegg ei kritikken fra islamkritikere. For meg er det viktig å løse problemer fra roten. Jeg provoseres av det som skaper insentiver for islam-hat. Det er usant at enhver islamhater eller -kritiker er ondskapsfull. De aller fleste islamkritikere er nemlig i god tro om at islam er ditten og datten. Videre er det den korrupte religiøse arven hos majoriteten av muslimer, som har medskyld.

Muslimsk voldsbruk forer høyreekstremisme

Det har snart gått et år siden terror-angrepet mot moskeen i Bærum, og jeg skrev noenlunde om dette under den perioden.

Høyreekstremistisk hat og skepsis mot islam og muslimer skyldes en oppfatning om at de representerer en fiende. Når enkelte umodne muslimer bedriver vold slik den de utøvde mot SIAN, uttrykker de intoleranse for kritikk. Når det allmenne ser at politiet ikke blander seg inn til å stoppe volden, samtidig som dette ses i sammenheng med de demografiske endringene i Vesten og det skrekkbildet islam har dannet hos majoriteten av kritikere, vil dette skape insentiver blant høyreradikale og islamkritiske krefter til å miste tilliten til systemet.

Mistillit til systemet skaper populistiske frustrasjoner

Mistillit til systemet er opphavet til populistiske frustrasjoner. Dette motiverer skeptikere til å søke tilflukt hos- og danne lag med ekstreme miljøer der de kan kanalisere sin kritikk og frustrasjon overfor systemet. Ikke desto mindre vil dette styrke hatet og fremmedfrykten mot islam og muslimer.

I beste fall er det kun et tidsspørsmål før slike umodne muslimers dumhet og korrupte religiøse lære vil ha medskyld i å fremprovosere annen hatkriminalitet – eller terrorisme – av høyreekstreme mot andre muslimer.

