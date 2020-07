annonse

For to uker siden rapporterte Resett om et innlegg på Østensjøvannets venners FB-side om dyrplageri ved vannet. Nå har også Dagsavisen skrevet om saken.

«Gjentatte ganger, hver eneste dag, ser vi at voksne mennesker lar sine barn sparke endene og kaste stein på dem, eller i nærheten av fuglene, så de blir skremt. De gir oss sinte svar hvis vi påpeker det. Det er absolutt uakseptabel oppførsel å la sine barn drive med dyreplaging!» skrev Østensjøvannets venner på Facebook.

Det resulterte i mange delinger og over 200 kommentarer så langt. Østensjøvannet ligger øst i Oslo og vernet som naturreservat og lokal miljøpark. Området har et rikt fugleliv, og er blant de viktigste hekkeområdene på Østlandet med over 200 ulike fuglearter.

Coronasituasjonen forsterker

Dagsavisen har intervjuet Amund Kveim, som leder Østensjøvannets venner. Han er oppgitt over situasjonen og corona-situasjonen kan ha bidratt til å gjøre situasjonen verre. Flere har gått mye på tur i nærområdet sitt som følge av nedstengningen av samfunnet.

Kveim forteller at det først og fremst er barn og unge mennesker som plager fuglene.

– Dette er dessverre ikke noe nytt fenomen og det skjer over hele landet. Vi opplever det som et veldig stort problem, sier han.

Det er imidlertid ikke det eneste problemet:

– Mange foreldre står bare der og ser på, uten å gjøre noe når de får tilsnakk.

Hvem står bak?

Fra Sverige har det blitt rapportert at økt dyremishandling i stor grad kan knyttes til innvandrermiljøer. I mange land og kulturer har man et annet syn på dyrs rettigheter enn det som har utviklet seg i vestlige land.

I et innlegg på Facebook i 2019 skrev politikeren Naima Bahnam Johansson fra Sverigedemokraterna, som selv har røtter i Midtøsten, om synet på dyr i en del fjerne kulturer.

– Å torturere og skade dyr er ikke bare vanlig i Midtøsten, det ses til og med på som en tøff, spennende og morsom lek, som mange barn og ungdommer driver med. Man er overbevist om at dyr ikke kan kjenne smerte og ikke har følelser. Den som mot all formodning protesterer anses latterlig og kan bli mobbet. Den som driver med dette i Midtøsten har en fobi for dyr generelt, som noen er redd for edderkopper og ormer, skrev Bahnam Johansson.

Les også: Svensk politiker: – Å torturere og skade dyr anses som en tøff, spennende og morsom lek i Midtøsten

I kommentarfeltet i Østensjøvannets venner på Facebook er det også noen som våger seg ut med å skrive noe om den kulturelle bakgrunnen til de som står bak dyremishandlingen. Men det er i forsiktige ordelag, og det er også mulig at moderatorene har slettet eller skjult innlegg som peker på slike ting.

– Av alle kommentarene var det ingen som nevnte den hvite elefanten…….. , skriver en.

– Hvorfor er det ingen her som å tør å skrive sannheten, nemlig at det er fremmedkulturelle personer det dreier seg om, og da i hovedsak muslimer. Jeg har selv ofte besøkt Østensjøvannet i mange år, og jeg har også sett denne grusomme adferden mange ganger. Hvis dere skal klage, så si sannheten og ikke kun “foreldre” da dette er støtende mot alle de foreldre som oppfører seg skikkelig, skriver en mann,

Til den kommentaren på FB svarer Østensjøvannets venner at

– Sannheten er at man finner “brodne kar i alle leire”.

Dagsavisens vinkling

Og dette gjøres det også et poeng av i Dagsavisens artikkel om saken. Godt pakket ned i artikkelen hintes det fra Østensjøvannets venners leder om at folk fra «annen kultur» ikke sikkert «har respekt for naturen».

– Vi mennesker har ikke den nærheten til naturen som vi engang hadde. Er man oppvokst i byen, og kanskje fra en annen kultur, er det ikke sikkert man har respekt for naturen, sier Kveim.

Men Dagsavisen legger umiddelbart til at Kveim «understreker at det er snakk om mange forskjellige mennesker, og ikke kun de med utenlandsk bakgrunn.»

Heller ikke lærere reagerer

Det har blitt fokusert en del på at foreldre ikke reagerer, men en deltaker i FB-gruppen har også observert at lærere lar elevene slippe unna med slik oppførsel:

– For flere år siden var jeg vitne til en skoleklasse på tur, hvor noen av guttene kastet pinner etter svanene. Lærerne så ikke ut til å bry seg i det hele tatt. Jeg ble stående å stirre på guttene mens jeg tenkte over hva jeg skulle si, men antagelig sa blikket mitt akkurat det jeg mente, for de gav seg, skriver en kvinne.