Sosiolog og samfunnsdebattant Kjetil Rolness tar kraftig til motmæle på sin egen Facebookside.

I Dagbladet tar kommentator Maritine Aurdal et oppgjør med de hun kaller «kulturkrigerne» og fortsetter med å rette skytset mot samfunnsdebattant Kjetil Rolness, politisk redaktør Skjalg Fjellheim i Nordlys og medieviter Alex Ivesen.

Alle tre har nemlig kritisert den såkalte woke-ideologien, som betyr å være bevisst på det faktisk finnes «urettferdigheter i samfunnet, med spesielt fokus på rasisme». Ideologien bygger på at rasisme gjennomtrenger hele samfunnet og preger alle som har bakgrunn fra den hvite majoritetsbefolkningen.

Identitetspolitikken stammer fra amerikanske universitet og campus. Også Aurdal anerkjenner at det finnes negative trekk ved denne politiske tenkemåten.

«Jeg er enig i at det finnes mange problematiske sider ved direkte å importere den identitetspolitiske debatten fra over dammen, både fordi det finnes store forskjeller mellom samfunnene våre og fordi det finnes problematiske elementer i debattformen.»

Skarp

Så fortsetter hun med skarp kritikk av de såkalte «kulturkrigerne»

«Nå framstår det likevel som om «kulturkrigerne» har lett med lys og lupe etter noe som kan likne, og kvesser knivene over småting som ellers knapt kan kalles noen trussel mot det norske samfunnet.», skriver Aurdal som også skyter mot alternative medier og nevner at ordet også er brukt av «skribenter i Resett, Document, Rights.no og Minerva – alltid med negativt fortegn.»

Hun mener det er problematisk at man importerer en amerikansk debattform og anklager Rolness for å «sparke nedover» .

«Vår tids mange debatter om det som kalles identitetspolitikk har ikke alltid gode spørsmål og slett ikke alltid opplagte svar. Jeg føler for eksempel ubehag over at filmer og bøker kreves gjort utilgjengelig, og mener ikke at alle krav om å fjerne statuer og bilder bør etterkommes. Men det er også historieløst å påstå at stereotype framstillinger i kulturen eller hvem vi setter på pidestall ikke spiller noen rolle. Når verden går framover er det ikke fordi vi sletter historien fra vår hukommelse, men tvert imot drøfter den i nye sammenhenger og et kritisk lys, for å bedre forstå hvordan tida endrer kulturen og hver enkelt av oss.»

Til motmæle

På sin egen side tar Kjetil Rolness kraftig til motmæle.

«Martine Aurdal i Dagbladet greier å undergå seg selv i denne kommentaren. Det er ikke ett argument her som ikke er svakt, ensidig, insinuerende eller direkte uredelig.

Alex Iversen, Skjalg Fjellheim og jeg beskrives som “kulturkrigere” som leter med lys og lykte for å finne eksempler på ID-politikk i Norge som ligner på den i USA. Selv om vi ved flere anledninger har advart mot kulturkrig, og avisene nesten daglig har nye eksempler på at norske aktivister, akademikere og studenter importer begreper, perspektiver og aksjonsformer fra USA. Men Aurdal trenger ikke å høre mer enn ordet “woke”, før vi er plassert i tvilsomt selskap på høyresiden.»