BBCs mangel på evne til å forstå opinionen kan bli fatalt for den nasjonale, britiske mediegiganten.

BBC, som tilsvarer vårt NRK, kan bli et offer for sine egne skjeve fremstillinger av virkeligheten, skriver Stephen Daisley i The Spectator.

Han reagerer blant annet på hvordan BBC har rapportert om opptøyene etter drapet på George Floyd.

– Dette er hva BBC er skapt for: en vestlig politisk krise midt i en global helsemessig og økonomisk krise. Legg til et avgjørende presidentvalg i USA og at Storbritannia forlater EU, så er 2020 en nyhetsredaktørs drømmeår. BBC burde bruke denne tiden til å skinne.

– Noe helt annet skjer. Særlig når det gjelder rasespørsmålet er dekningen skjev. Jeg mener ikke bare at saken er skjevt fremstilt – men at den er åpenlyst skjevt fremstilt, på en nesten aggressiv måte.

BBC rapporterer ikke, de velger side. Mer presist: Det virker som om de ikke forstår at det faktisk finnes en annen side, skriver Daisley.

Han viser til flere eksempler, som en debatt nylig i en BBC-podcast, med temaet «How can white women not be Karens?» Altså: Alle hvite kvinner er «Karen».

Karen er et begrep som beskriver en ufordragelig kvinne, gjerne hvit middelklasse, familieorientert og ikke høyt utdannet. På mange måter representerer Karen det nye borgerskapet.

I podcasten får hvite kvinner følgende beskjed fra forretningskvinnen Amelia Dimoldenberg:

«Ta utdannelse, les noen bøker, ikke vær så høylytt, slutt å angripe svarte stemmer.»

Og den feministiske historikeren Dr. Charlotte Riley, som blant annet har spesialisert seg i avkolonisering og kvinnehistorie, sa at Karens er «fullstendig uvillige til å akseptere at deres hvithet er et privilegium.»

Ingen debatt

Det er ikke noe galt i at BBC diskuterer Karens, mener Daisley. Men:

– Problemet er at det var ingen debatt. Kvinner som stort sett er enige i alt satt seg ned for å vise at de er enige i alt (…) Ingen fant det bryet vært å invitere en Karen, eller i det minste noen som kunne balansere Dr Rileys meninger om hvite privilegier.

Utviklingen i BBC handler ikke bare om dumme ting, som f.eks. en tweet fra BBC News med overskriften:

«27 politibetjenter skadet i stort sett fredelig demonstrasjoner.»

Det handler om et nasjonalt medium som tilsynelatende er i ferd med å miste grepet på nasjonen de skal betjene.

BBC kan ikke, som New York Times eller CNN, omforme seg til en ren politisk kampanje:

– BBC har en annen rolle, som er så viktig at vi tvinges av loven til å finansiere virksomheten (…) Den viktigste oppgaven er å skape nasjonal enhet. BBC kan ikke skape enhet ved å være talerør for kun den ene siden i kulturkrigen.

Kundene er lei av å bli oppdratt, skriver Daisley, som avslutter slik:

– Hvis BBC ender opp med å skyve fra seg hovedstrømmen i oponionen, vil BBC miste støtte i folket (…) BBC er en for viktig institusjon til at vi tillater at de ødelegger seg selv med overveldende, trakasserende skråsikkerhet.

Radioverten Alex Belfield er ikke spesielt imponert over nevnte podcast. Han håper samtlige 18.000 BBC-ansatte blir arbeidsledige. Se det korte klippet nedenfor: