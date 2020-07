annonse

En ett år gammel gutt døde etter at det ble åpnet ild på en grillfest i Brooklyn Park.

Davell Gardner ble truffet i magen i nærheten av en lekeplass, og døde på sykehuset, skriver New York Times.

Tre andre ble såret av skudd, men forventes å overleve, ifølge politiet. Politisjef Jeffrey Maddrey sier på Twitter:

«Dette. Må. STOPPES! Vi som et fellesskap, vi som en politiavdeling må fordømme denne avskyelige volden.»

A one year old child is dead. The baby was with his family enjoying a Sunday night in the Summer when someone started shooting . Three people were injured and the baby was killed. This. Must.STOP! We as a community, we as a police department denounce this disgusting violence. pic.twitter.com/R66DVO6cTA

— Chief Jeffrey Maddrey (@NYPDCommAffairs) July 13, 2020