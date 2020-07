annonse

annonse

Et opprop om å stoppe produksjonen av politibiler har sirkulert blant de ansatte. Men på tross av det vil ledelsen fortsette å levere biler til amerikansk politi.

Oppropet hevder at Fords «Police Interceptor» skal ha blitt benyttet av politiet mot Black Lives Matter-demonstranter og under drapet på George Floyd. De skriver at biler som har blitt designet og produsert av Ford Motor har blir brukt til politibrutalitet og undertrykkelse, skriver Dagsavisen. Oppropet er rettet mot administrerende direktør Jim Hackett og styreleder Bill Ford.

Les også: Kaoset i gatene er et «reaksjonært kupp»

annonse

Et internt svar fra Fords administrerende direktør Hackett skriver han at selskapet tar avstand fra politivold og rasisme.

– Bill Ford og jeg mener dypt at det ikke er rom for den systemiske undertrykkelsen og rasismen som har blitt uttrykt når politiarbeid har gått galt. Vi har sagt klart at Black Lives Matter, står det i Jim Hacketts brevet, skriver CBS.

Les også: Hvorfor fremstilles De gule vestene som skurker og Black Lives Matter som helter

Hackett ser et behov for politiet, skriver Fox Business og han ser også for seg å produsere flere politibiler, men likevel vil han gi sin støtte Black Lives Matter. Men politiet er noe mer, mener han og Ford bidrar med å trygge lokalsamfunn ved å levere politibiler.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474