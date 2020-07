annonse

Selv om endelige tall ikke kommer før til høsten meldes det om en økning i fusk ved høyskoler og universiteter.

Ved Oslo Met ble det behandlet totalt 49 saker for hele skoleåret 2018/2019. Så langt i år har man allerede behandlet 57 saker, skriver Khrono.

Ved Universitetet i Agder er det trolig snakk om en mangedobling. Sekretær for klagenemnda, Ragnhild Skomedal, er urolig.

– Jeg har aldri opplevd lignende. Sakene handler om alt fra plagiat og samarbeid, sier hun til NRK.

Professor Brynjulf Owren ved Fakultetet for informasjonsteknologi og elektroteknikk, mener at ved NTNU så kan noe av årsaken til fusket være at studenter utvekslet svar under hjemmeeksamen.

Prorektor Bjørg Kristin Selvik, opplyser at det også ved Høgskolen på Vestlandet har vært mer fusk enn vanlig.

Noe av økningen kan også skyldes bedre rutiner ved universitetene.

