Drapet på Jessica Doty Whitaker får ingen oppmerksomhet i mediene.

Ifølge jentas familie skal hun ha blitt skutt og drept etter en krangel med Black Lives Matter-aktivister. Da jenta forlot krangelen, sammen med sin forlovede, skal hun ha blitt oppsøkt av drapsmennene et sted i nærheten.

Der åpnet de flere skudd, ifølge vitner, før de sprang fra åstedet, melder Fox 59.

Jessica Doty Whitaker was shot and killed following an altercation with Black Lives Matter thugs who were upset that she and her fiance had said “All Lives Matter” last Sunday. https://t.co/FYzh8wMi7y pic.twitter.com/5k0K1PTCFf

— Joe Bag O'Donuts (@JoeyNada76) July 12, 2020