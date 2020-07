annonse

Det danner seg et mønster, mener journalist Jon Hustad.

I en artikkel i Dag og Tid går journalist Jon Hustad hardt ut mot Faktisk.no, hvor tidligere Dagbladet-journalist Kristoffer Egeberg er redaktør.

Han viser til hvordan faktasjekknettstedet har gått etter tidligere Frp-formann Carl I. Hagen og forfatter Hege Storhaug. Et eksempel var da Carl I. Hagen fortalte at han fikk høre klager om at det har kommet hjemmehjelpere som har politiske eller religiøse symboler, og at det som regel har vært klager på hijab. Faktisk.no ringte kommunen, som avviste at det hadde kommet noen slike klager.

Går etter Storhaug og Hagen

Men som Hustad konkluderer, kunne umulig Kristoffer Egeberg og Faktisk.no vite hva eldre har sagt til Frp-politikeren.

– Når Faktisk.no går etter Hagen på denne måten og har sjekket Hege Storhaug over ti ganger, danner det seg et mønster, og det er at de vil slå ned på islam- og innvandringskritikk.

Hustad viser også til at Faktisk.no hang ut grunnleggeren av gruppen «Folkeopprøret mot klimahysteriet», fordi han skulle ha uttalt at muslimer er «vår tids nazister».

– Faktisk.no burde lære seg å skille mellom mannen og ballen, fakta og synspunkt. Selv om Quisling var for gym i skolen, må ikke vi andre være mot gym i skolen.

Etterlyser forskning

Hustad etterlyser nå at eierne foretar en gjennomgang av hva Faktisk.no har holdt på med de siste tre årene. Og han mener uavhengige forskere bør gjøre jobben.

– Mitt største problem med Faktisk.no er at jeg ikke ser at nettsiden tjener til noe godt, konkluderer Hustad.

