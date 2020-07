annonse

– Det er åpenbart alltid mulig for Frp å «dra innvandringskortet», slik partiet har gjort mange ganger før.

– Frp-leder Siv Jensen har åpenbart ikke særlig mye sympati med migrantene. Under dramaet med Ocean Viking uttalte Jensen at hjelpeorganisasjonene er med på å sponse menneskesmuglerne når de gir hjelp til migrantene, skriver Nationen på lederplass og legger til.

– At medmenneskelighet og hjelp til mennesker i desperat nød skal stemples som å sponse menneskesmugling, burde Jensen være for god til å mene.

Nation tror at Jensens uttalelse er for å hente inn tapte velgere. Dette gjør hun ved å si at båtmigrantene ikke trenger hjelp, dette begrunner hun med at de har råd til å betale menneskesmuglere.

Nationen påstår videre at Jensen og Frp ikke vil hjelpe til i nærområdene. Det er flere steder i verden der det er endeløse kriger, konflikter og det skaper nød. Men det lar seg ikke løse umiddelbart, og det vet Siv Jensen.

– Å gjøre det å redde menneskeliv til noe moralsk og etisk galt, er i seg selv moralsk og etisk galt, mener Nationen.