Ricky Gervais mener fascister på nettet ønsker å avskaffe ytringsfriheten, og kaller folk Hitler hvis de har milde, konservative holdninger.

Gervais er kjent for den satiriske suksessen The Office. Han er også kjent som vert for Golden Globe Awards, hvor han i flere år har fornærmet Hollywood-eliten på det groveste. Dessuten går han stadig i strupen på andre politisk korrekte, som f.eks. transaktivister.

Gervais er i tillegg en av verdens mest suksessfulle stand up-komikere, i tillegg til at han er overbevist ateist og forkjemper for ytringsfriheten. Politisk har han alltid tilhørt venstresiden.

Den nye fascismen

– Det er en ny, merkelig form for fascisme, mennesker som mener de vet hva du kan si og ikke si, det er underlig (…) Denne trendy myten at folk som ønsker ytringsfrihet kun er ute etter å si grusomme ting hele tiden. Dette er rett og slett ikke sant, ytringsfriheten beskytter alle, sier Gervais i et intervju på talkRadio.

Han kaller alle som forsøker å avskaffe ytringsfriheten ved å snakke om «hatefulle ytringer» for fascister, som skjuler seg bak falsk godhet og sier: Vi er de gode, vi kjemper for sosial rettferdighet, vi ønsker det beste og det vi sier gjelder.

– De forstår ikke hvor korrupt og galt det er (…) Hvis du er litt venstrevridd er du Trotsky, ikke sant? Hvis du er litt konservativ er du Hitler, og hvis du er i sentrum og forsøker å se begge sider av argumentene så er du en feiging.

Ingen land burde ha lover mot ytringer bare fordi noen, et eller annet sted kan bli krenket, for noen, et eller annet sted, vil føle seg krenket av absolutt alt, mener Gervais.

– Bare fordi du er fornærmet, betyr det ikke at du har rett.

Utsagnet «Jeg er fornærmet» har i dagens kultur erstattet behovet for å forme et argument, sier han videre. Det vil dessuten være umulig å straffeforfølge hatefulle ytringer på en rettferdig måte, siden det ikke finnes noen enighet om hva hatefulle ytringer er.

Det farlige som skjer nå er at den ene siden får definisjonsmakt og bestemmer reglene. Disse menneskene som vil redefinere og avskaffe ytringsfriheten er de virkelige fascistene, sier Gervais.

Han sier også at The Office neppe kunne blitt laget i dag. Krenkemobben ville tatt alt ut av kontekst og forsøkt å stenge ned showet.

Du kan høre intervjuet nedenfor.