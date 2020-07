annonse

– Beviser at utviklingen mot et stadig mer islamisert Tyrkia fortsetter.

– En kirke som blir moské er ingen god nyhet. Ikke for verdens kristne. Og heller ikke for alle som ønsker en demokratisk og vestvennlig utvikling i Tyrkia, skriver Vebjørn Selbekk i Dagen.

Tyrkias høyeste administrative domstol annullertte forrige uke en bestemmelse fra 1934 som omgjorde landemerket Hagia Sofia i Istanbul til et museum.

Hagia Sofia ble bygget som en katedral i det sjette århundre, og er et av de aller fremste eksemplene på bysantisk arkitektur. Hagia Sofia har lenge vært en kilde til konflikter mellom kristne, sekulære og muslimer.

–Når denne bygningen, som er landets mest kjente og symboltunge, nå blir omgjort til et sted dedikert til muslimsk bønn, beviser det at utviklingen mot et stadig mer islamisert Tyrkia fortsetter, skriver redaktør Selbekk.