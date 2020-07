annonse

Økning på 37 prosent.

– Hittil i år er det meldt om 142 tilfeller, mot 104 tilfeller i 2019. Det vil si en økning på 37 prosent, og dette skyldes trolig at folk har vært mer ute i skog og mark og dermed blitt mer eksponert for flått, sier seniorrådgiver Solveig Jore ved FHI til NTB.

Nyhetsbyrået rapporterer at det ellers er nedgang i smittsomme sykdommer, men at flere nå blir rammet av flått fordi covid-19-tiltakene har fått Ola og Kari Nordmann ut på tur.

– Vi regner med at dette i stor grad skyldes at vi på grunn av covid-19-tiltakene i større grad holder oss hjemme når vi er syke, har vært flinke med god håndhygiene og at vi holder avstand til andre mennesker, sier Pawel Stefanoff, som er lege ved Avdeling for smittevern ved Folkehelseinstituttet.

