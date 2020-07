annonse

En 15 år gammel gutt i Mongolia er død etter å ha blitt smittet av bakterien som stod bak Svartedauden.

Som Resett skrev om 5.juli er deler av Khovd ajmag i Mongolia er nå satt i karantene etter at pest er blitt påvist. Dessuten får ingen kjøretøy ta seg inn i området.

Landets nasjonale senter for zoonotiske sykdommer bekrefter da at to personer i Khovd hadde pådratt seg pest. Smittekilden skal være kjøtt fra murmeldyr, en stor steppegnager som hører til ekornfamilien.

Utbruddet skal dreie seg om bylle- eller lungepest, som forårsakes av bakterien Yersinia pestis. Minst en av de to smittede sies å ha lungepest. Uten riktig behandling dør voksne personer vanligvis av lungepest innen to-tre dager.

Kan spre seg

Nå advares det om at sykdommen kan spre seg til Russland og Kina, skriver Daily Mail.

Tenåringen fikk feber etter å ha spist murmeldyr med noen venner. Tre dager senere var han død. Ifølge nasjonale myndigheter døde gutten i provinsen Govi-Altai. Fem distrikter i Mongolia er nå nedstengt for å hindre smittespredning.

Murmeldyr er populær mat i Mongolia, til tross for at Lonely Planet har kåret det til verdens verste mat for noen år tilbake.

Det var også to dødsfall i 2019, hvor et par døde etter å ha spist murmeldyr og blitt smittet av byllepesten.

Svartedauden rammet store deler av Vest-Europa og deler av Asia i perioden 1346–1722. I Norge herjet pesten mellom 1349 og 1654.

Tallene er omstridte og usikre, men man antar at et sted mellom 20 og 50 prosent av alle mennesker i Norge døde som følge av pandemien. Enkelte anslår at hele 60 prosent av Europas befolkning døde.

WHO ser ikke på utbruddet som en stor risiko.